Куала-Лумпур, 3 марта, 2017, 07:12 — ИА Регнум. Полиция Малайзии освободила гражданина КНДР Ли Чон Чхоля, подозреваемого в причастности к убийству сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, за недостаточностью улик, передает Reuters.

Hestar.com Ли Чон Чхоль

По сообщению властей, Ли Чон Чхоль в ближайшее время будет доставлен в отделение миграционной службы и депортирован в Северную Корею.

В настоящее время под стражей находятся женщина из Индонезии и женщина из Вьетнама, которым предъявлено обвинение в убийстве. Также подозреваемыми по делу являются еще несколько граждан Малайзии и КНДР.

Напомним, по сообщению властей Малайзии сводный брат северокорейского лидера Ким Чон Нам скончался в Куала-Лумпуре 13 февраля после того, как в аэропорту на него было совершено покушение. По версии следствия Ким Чон Нам был отравлен.

Власти КНДР заявляют, что убитый не являлся братом лидера Северной Кореи — по их версии, погибшего звали Ким Чоль, а версию о том, что мужчина был братом Ким Чен Ына, распространяют враги Северной Кореи.