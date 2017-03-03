Якутск, 3 марта, 2017, 07:13 — ИА Регнум. Якутия попала в список субъектов РФ, в которых, по мнению экспертов Комитета гражданских инициатив, сложная ситуация с внутрирегиональными конфликтами. Уровень социально-экономической и политической напряжённости в регионах эксперты оценивали по состоянию на 1 января 2017 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

synchroswimr Якутск, Якутия

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В целом в республике низкие социально-экономические риски, а политические риски и протестная активность находятся на среднем уровне. Тем не менее, регион уже давно находится в списке наиболее сложных по внутрирегиональным конфликтам, которые эксперты называют «весьма консервативным показателем».

При этом в Якутии, по данным КГИ, ухудшилась ситуация с административной устойчивостью — из-за смены руководителей правительства региона и администрации главы. Что касается политической конкуренции, то здесь ситуация не плохая: в республике высока доля эффективных партий, и этот показатель на 0,225 пункта подрос после выборов в сентябре прошлого года, констатировали эксперты.

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Как сообщало ИА REGNUM, экс-председатель правительства Якутии Галина Данчикова в сентябре прошлого года была избрана депутатом Госдумы. Её место занял замминистра экономики республики Евгений Чекин, кандидатура которого поначалу вызвала возмущение, так как в республику он приехал всего 5 лет назад. Политолог Виталий Обедин тогда констатировал, что назначение носит технический характер.

Руководитель администрации главы и правительства республики Юрий Куприянов, который тоже метил в депутаты Госдумы, но не прошёл, тоже отправился в Москву в качестве постоянного представителя республики. Его место занял ранее возглавлявший управления при главе республики по профилактике коррупционных и иных правонарушений Фёдор Борисов.