Гомель, Белоруссия, 3 марта, 2017, 03:33 — ИА Регнум. Жительница города Речицы Гомельской области Белоруссии была привлечена к административной ответственности за высказывание о белорусском языке в социальной сети «Вконтакте», которое признало «оскорбительным» отделение идеологической работы местного райисполкома, передаёт портал TUT.BY.

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Как сообщается, 1 декабря 2016 года Евгения Четвертная на своей странице в соцсети опубликовала следующий комментарий: «Белорусский язык неприятен на слух. Да и вообще, белорусский язык — это нелепое ассорти из русского и польского».

К комментарию привлёк внимание инициатор гражданской кампании «Справаводства па-беларуску!» Игорь Случак, который посчитал, что своим высказыванием женщина публично оскорбила белорусский язык. В заявлении, направленном в Речицкий райисполком, он попросил привлечь гражданку к ответственности.

Ответа от комитета Случак не получил, после чего обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку местных властей.

Вскоре прокурор Речицкого района Николай Белорусов в ответном письме уведомил, что «заместителем начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Речицкого райисполкома 31 января было вынесено постановление об административном взыскании с Евгении Четвертной по статье 9.22 КоАП». При этом указывалось, что райисполком давал ответ Случаку, но тот его не получил.

Отметим, что указанная статья КоАП Белоруссии предусматривает ответственность в виде штрафа за «публичное оскорбление, порочение государственных и других национальных языков, создание препятствий и ограничений в пользовании ими, проповедь вражды на языковой почве».

По информации портала, это уже третий известный случай привлечения гражданина к ответственности за оскорбление белорусского языка за последние месяцы. В конце января 2017 года к административной ответственности по данной статье был привлечён житель Гомеля Василий Ворущенко, в сентябре 2016 года — житель Мозыря Дмитрий Щербатых.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии на протяжении последних лет реализуют политику «мягкой белорусизации», предполагающую сокращение использования русского языка во всех сферах жизнедеятельности общества. Минкультуры, Минобразования, Госкомимущество и другие госорганы Белоруссии последовательно предпринимают меры по дискриминации русского языка, используемого подавляющим большинством населения постсоветской республики.

Отметим, что по данным официальной статистики, порядка 90% населения Белоруссии предпочитают русский язык в СМИ и обучении, а также читают художественную литературу на русском языке.

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