Москва, 3 марта, 2017, 03:10 — ИА Регнум. Роспотребнадзор с декабря 2016 года по результатам проверок конфисковал порядка 200 тысяч литров стеклоомывающей жидкости с содержанием метанола. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Staselnik Стеклоомывающая жидкость

Отмечается, что по состоянию на конец февраля 2017 года территориальными органами Роспотребнадзора было проверено более 7 тысяч объектов, осуществляющих производство и реализацию стеклоомывающей жидкости.

Специалисты ведомства выявили 453 объектов розничной продажи стеклоомывающей жидкости с содержанием метанола, а также три производственных объекта, в продукции которых было установлено наличие метанола.

«По результатам надзорных мероприятий специалистами Роспотребнадзора арестовано порядка 200 тысяч литров стеклоомывающей жидкости. Составлено более 730 протоколов об административных правонарушениях, наложено порядка 400 штрафов на сумму более 3,8 млн рублей», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается также, что в правоохранительные органы по фактам нарушений было направлено свыше 170 дел. «Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора», — отмечают в ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, масштабные проверки были начаты Роспотребнадзором после массового отравления спиртосодержащей жидкостью для ванн «Боярышник» в Иркутской области, в результате которого скончались 76 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело, по которому проходят 16 фигурантов.