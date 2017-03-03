Москва, 3 марта, 2017, 03:13 — ИА Регнум. У Украины нет истории собственной государственности, кроме того периода, когда она находилась в составе Советского Союза. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Достоинство

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«Порошенко ждёт встречи с Трампом не для того, чтобы Минские соглашения заставить Москву выполнять, а чтобы договориться об этом переезде. Ну вот, переезд начался», — обозначил политолог.

«У Украины нет истории собственной государственности, кроме одного периода, когда она находилась в составе Советского Союза, — добавил Виталий Третьяков. — И пока после 91-го года хитрый Кравчук, ещё более хитрый Кучма более или менее придерживались вот этих из Советского Союза традиций местной государственности, целостность сохранялась. Ющенко это ноль просто, а когда пришли остальные, они прямо себе поставили целью грабить эту территорию».

Как сообщало ИА REGNUM, бывшие депутаты Верховной рады Украины Олег Царев и Владимир Олейник заявили, что президент Украины Петр Порошенко начал готовиться к бегству в Испанию. Есть информация, что его имущество, художественные ценности и деньги с Украины были уже вывезены в Испанию самолётом под видом дипломатического груза.