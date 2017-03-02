Вашингтон, 3 марта, 2017, 01:53 — ИА Регнум. Министр юстиции США Джефф Сешнс заявил, что президентская кампания Дональда Трампа не была предметом обсуждения с российским послом в США Сергеем Кисляком, передаёт агентство Reuters.

U.S. Customs and Border Protection Генеральный прокурор США Джефф Сешнс

«Мы немного поговорили о проблеме терроризма. Потом всплыла тема Украины, поскольку днём ранее у меня в офисе был украинский посол», — сказал Сешнс на пресс-конференции 2 марта.

При этом генпрокурор США добавил, что не помнит, чтобы разговаривал с российским дипломатом на политические темы.

Тем временем скандал вокруг генпрокурора прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что «абсолютно полностью» доверяет Сешнсу. Глава Белого дома также высказал мнение, что генпрокурору не стоит брать самоотвод в расследовании его возможных связей с Россией.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в ходе пресс-конфренции Джефф Сешнс объявил о своём решении «самоустраниться от участия в любых существующих и будущих расследованиях на темы, каким-либо образом касающиеся избирательной кампании президента Трампа».

Генпрокурор также заверил, что не имел никаких контактов с российскими официальными лицами или «российскими посредниками» на тему президентской кампании в США.

Напомним, 2 марта газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что генпрокурор США встречался с послом России Сергеем Кисляком: один раз в сентябре 2016 года, когда сотрудники разведки США расследовали вмешательство России в президентские выборы, а ранее — летом того же года.

Как было отмечено, во время утверждения на должность генпрокурора в Сенате Джефф Сешнс ничего не сказал об этих контактах.

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