Нижний Новгород, 3 марта, 2017, 00:29 — ИА Регнум. Нижегородские градозащитники подали заявку на статус объекта культурного наследия для Арестантской роты — комплекса деревянных классицистических зданий, расположенных в центре Нижнего Новгорода по соседству с домом Киршбаума — музеем-квартирой Горького.

Museumgorkogo.ru Музей-квартира А.М.Горького

Градозащитники пытаются спасти столетние липы, которые окружают комплекс и в настоящий момент активно вырубаются застройщиком. Вырубка началась 22 февраля и продолжается по сей день.

По словам градозащитников, снос угрожает и самому комплексу зданий начала XIX века — одним из самых старых деревянных зданий в Нижнем Новгороде. Комплекс обладал статусом объекта культурного наследия (ОКН) и входил в охранную зону музея-квартиры Горького, но в 2011 году был лишен статуса ОКН, а затем выведен из охранной зоны музея.

Авторы заявки считают, что это было сделано умышленно — «чтобы можно было сносить, рубить и строить».

«Эти липы помнят Горького и его гостей — Федора Шаляпина, Леонида Андреева. А на носу, 16 марта, день рождения самого А.М.Горького. А следующий год — редкий юбилей, полтора столетия со дня рождения писателя. И сейчас усилиями правительства Нижегородской области, застройщика и продажных экспертов обезображивается среда вокруг его дома», — отмечают градозащитники.

Как сообщало ИА REGNUM, под вопросом остается и судьба дома в Нижнем Новгороде, в котором «в людях» жил будущий писатель Максим Горький. Строители постепенно разбирают здание. На сегодня от дома, который является объектом культурного наследия, остались только стены. Группа гастарбайтеров уже вынесла все внутренние перегородки и перекрытия.

Читайте также: В Нижнем Новгороде от дома, где «в людях» жил Горький, остались лишь стены

Дом, в котором с 1878 по 1880 годы жил Алеша Пешков (Максим Горький) был продан на аукционе в 2014 году за него более 6,9 млн рублей. Вместе с домом он получил земельный участок площадью 605 кв. метров, являющийся территорией музея.

На момент проведения торгов в нижнем Новгороде стоимость 1−2-комнатных квартир улучшенной планировки в новостройках по соседству с продаваемым домом составляли 3,5−7 млн рублей.