Бамако, 2 марта, 2017, 23:42 — ИА Регнум.

Три экстремистские группировки в Мали официально объявили о слиянии, сообщает 2 марта Associated Press со ссылкой на SITE Intelligence Group.

Peacekeeper.ru Малийские террористы

Лидеры «Ансар-ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Мурабитун» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды в странах исламского Магриба» (организации, деятельность которых запрещена в РФ) сделали совместное заявление о создании единой группировки.

Новая террористическая группировка получила название «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь Муслимиин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Новую структуру возглавил Ьяд Аг Гали, бывший лидер «Ансар-ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Аг Гали заявил, что радикальные группировки Мали были вдохновлены объединением исламистских фракций в Сирии.

Напомним, группировка «Ансар-ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появилась в результате свержения лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году. Ранее представители «Ансар-ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что их целью является построение шариатского государства на всей территории Мали.

Впервые террористы «Ансар-ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о себе в марте 2012 года, когда был захвачен город Кидаль.