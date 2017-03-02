Москва, 2 марта, 2017, 19:44 — ИА Регнум. Изменения в законодательство, необходимые для реализации программы Москвы по сносу и расселению так называемых «хрущевок», обсудили спикер Госдумы Вячеслав Володин и мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Программа осуществляется по поручению президента России Владимира Путина.

Георгий Сатель. Комсомольцы — строители Москвы. Лепщики (фрагмент). 1949

В рамках программы предусматривается расселение и снос до 8 тыс. ветхих и некомфортных пятиэтажных домов общей площадью 25 млн кв. м, построенных в Москве в 50−60-е годы прошлого века. Ожидается, что в результате реализации программы реновации новое комфортное жилье получат порядка 1,6 млн москвичей-жителей сносимых пятиэтажек.

На встрече обсуждалась подготовка изменений в федеральное законодательство, без которых невозможна реализация такой масштабной программы. По мнению экспертов, потребуется коррекция Градостроительного, Жилищного кодексов, иных нормативно-правовых актов, при этом поправки необходимо подготовить в максимально короткий срок. Профильные комитеты Госдумы будут активно взаимодействовать в этой работе с правительством Москвы и Мосгордумой.

При подготовке этих изменений особенно важно учесть интересы жителей, поэтому обсуждение должно быть максимально широким и максимально открытым. Принять участие в нем будут приглашены эксперты, представители гражданского общества, сами москвичи.

Подводя итоги встречи, спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул необходимость подготовки пакета поправок, который будет призван решить задачу обеспечения новым — современным и комфортабельным — жильем тех, кто проживал в старых пятиэтажках. «Будет создано новое городское и общественное пространство, а также удовлетворяющий требованиям современного горожанина удобный, функциональный и красивый мегаполис. Для реализации такой задачи нужны новые, перспективные подходы», — отметил он.

«По своему объему это будет беспрецедентный проект, сопоставимый с началом 50-х годов, когда отстраивалась Москва. Президент поставил задачу законодательного сопровождения этой программы. Для его реализации потребуется консолидация всех», — указал спикер Госдумы

Предполагается до первого чтения пакета законопроектов обсудить с экспертным сообществом, жителями сносимых пятиэтажек широкий круг вопросов: где и в какие сроки это жилье будет построено, что будет со средствами, выделенными на капитальный ремонт и так далее.

Кроме того, по словам Володина, на одном из ближайших Советов Думы парламентариям представят презентацию концепции программы реновации. С участием представителей Москвы предстоит принять решение о создании рабочей группы во главе с председателем комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгением Москвичевым («Единая Россия»), в которую войдут представители профильных комитетов Госдумы и представителей Москвы, рассказал Володин. Кроме того, в группе будут представлены депутаты всех парламентских фракций Государственной думы. «Задача рабочей группы — совместно с руководством столицы выработать предложения по изменению федерального законодательства, обеспечивающие реализацию программы расселения и сноса «хрущевок», — подчеркнул он.

Отметим, что во встрече участвовали вице-спикеры Госдумы Владимир Васильев и Сергей Неверов, председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. От правительства Москвы во встрече приняли участие заместители мэра Москвы Марат Хуснуллин, Петр Бирюков, Анастасия Ракова и Наталья Сергунина.