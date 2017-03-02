Тбилиси, 2 марта, 2017, 18:39 — ИА Регнум. Военный комитет НАТО во главе с его председателем генералом Петром Павлом прибыл с визитом в Тбилиси. По информации министерства обороны Грузии, в рамках визита состоится заседание военного комитета НАТО, а также пройдут встречи с президентом, премьер-министром и министром обороны Грузии, на которых будут рассмотрены вопросы углубления взаимоотношений между НАТО и Грузией и повышения оборонных возможностей Грузии.

U.S. Army Europe Грузинские солдаты в ходе совместных учений стран — участниц НАТО и их союзников на Яворовском военном полигоне. Львовская область, Украина

По заявлению начальника Генштаба Вооруженных сил Грузии Владимира Чачибая, этот визит является еще одним наглядным подтверждением поддержки Грузии и развития ее обороноспособности. По его словам, Грузия уже направила в штаб-квартиру НАТО предложение о формах участия в обеспечении безопасности на Черном море. Определенную роль в этом деле могут сыграть подразделения не только министерства обороны, но и МВД, пояснил Чачибая.

По мнению генерала Петра Павла, взаимоотношения между НАТО и Грузией находятся в активной фазе, и об этом свидетельствует как проведенное в прошлом месяце в Брюсселе заседание комиссии НАТО — Грузия, так и нынешний визит военного комитета и его специальная сессия в Грузии.

«Эти мероприятия подтверждают тесное сотрудничество между НАТО и Грузией и интерес НАТО к достигнутому Грузией прогрессу», — заявил генерал Павел. Он назвал Грузию одной из важнейших стран в Черноморском регионе, которая имеет большой опыт и может внести значительный вклад в обеспечение региональной безопасности.

Председатель военного комитета НАТО уже встретился с министром обороны Грузии Леваном Изория и обсудил с ним достижения Грузии в развитии и реформировании сферы обороны, стоящие перед страной вызовы и возможности участия Грузии в обеспечении безопасности Черноморского региона.