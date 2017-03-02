Тегеран, 2 марта, 2017, 17:34 — ИА Регнум. Министерство обороны Ирана проводит тестирование зенитно-ракетной системы «Бавар-373» собственной разработки, сообщает агентство Tasnim.

Mil.ru ЗРК С-300

Тестирование применения ЗРС по баллистическим ракетам проходит по утвержденной Тегераном программе. По словам замминистра обороны Ирана Амира Хатами, «испытания будут продолжаться до передачи комплекса вооруженным силам».

Заместитель министра не стал раскрывать подробности тактико-технических характеристик иранской ЗРС, однако иранские СМИ утверждают, что комплекс «Бавар-373» является аналогом российской системы С-300.

Напомним, впервые ЗРС «Бавар-373» была представлена в августе 2016 года на выставке военной промышленности Ирана. При этом министр обороны страны Хосейн Дехган сообщил, что новую отечественную систему ПВО планируется поставить в войска до апреля 2017 года.

Тогда же сообщалось, что иранский проект по разработке ракетной системы ПВО реализован на 30% и уже разработаны системы обнаружения целей иранского производства и готовы ракеты для ЗРС «Бавар-373».

Стоит отметить, что, по утверждениям иранских специалистов, ЗРС «Бавар-373» будет по некоторым параметрам превосходить российский ЗРК С-300.

Работы по созданию иранского ЗРК начались по личному распоряжению иранского лидера и главнокомандующего аятоллы Али Хаменеи, непосредственно после срыва контракта на поставку Ирану российских С-300.

Тогда после принятия 9 июня 2010 года Советом Безопасности ООН резолюции о дополнительных санкциях против Исламской Республики Иран Россия отказалась от исполнения контракта о поставках Тегерану ЗРК С-300.