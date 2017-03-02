Вашингтон, 2 марта, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Бывший генеральный прокурор США Эрик Холдер заявил, что в Вашингтоне с нетерпением ждут возвращения Барака Обамы в большую политику. Об этом сегодня, 2 марта, пишет американское издание Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

Холдер заявил, что ранее он уже обсуждал с Обамой его возвращение в большую политику, в частности, речь шла о том, что Обама может оказать содействие Национальному комитету Демократической партии США по перераспределению избирательных округов.

Холдер возглавлял этот комитет в минувшем году. Основная задача этого партийного органа — укрепление позиций Демократической партии США в законодательных органах штатов и в палате представителей.

По словам Холдера, Обама всерьез готовится вернуться в большую американскую политику. «Он идет. Он уже наготове», — сказал бывший генеральный прокурор.

Напомним, новый президент США Дональд Трамп прямо заявил, что люди Обамы, которые остались на своих постах в государственном аппарате после прихода республиканской администрации, прямо саботируют решения Трампа и его команды и организуют утечки информации.

Действительно, в последнее время американские СМИ наводнены утечками о телефонных разговорах Трампа с лидерами других стран, деталях работы новой администрации и тому подобное.

Администрация Трампа сейчас проводит масштабное расследование по установлению источников этих утечек.