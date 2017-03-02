Таллин, 2 марта, 2017, 16:40 — ИА Регнум. Эстонии, где 70% энергии производится с помощью горючего сланца, следует максимально снизить долю этого энергоносителя в энергетическом балансе страны и переориентироваться на экономически более чистые источники. Об этом говорится в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованном 1 марта.

James St. John Горючий сланец

Эстония установила своеобразный рекорд: стала первой по выбросам углекислого газа на единицу ВВП и третьей — по энергоемкости. Происходит это, по мнению экспертов, из-за добычи и использования горючего сланца.

Согласно рекомендациям ОЭСР, для того чтобы нормализовать экологическую ситуацию, Эстонии необходимо закупить возобновляемые источники энергии (ВИЭ) на европейском рынке, увеличить инвестиции в технологии «зеленой» энергетики.

Соответствующий отчет был представлен организацией 1 марта в Таллине. В ходе этого мероприятия директор ОЭСР по вопросам экологии Саймон Аптон заявил, что Эстония должна найти способ, как «настроить свою экономику на зеленый лад» для развития экономики, здоровья и благосостояния жителей страны. В отчете отмечается, что переориентация страны с горючего сланца на «чистую» энергетику должна происходить с учетом социальной ответственности: люди, работающие в сланцевой энергетике, должны иметь возможность переобучиться, для них должен быть обеспечен поиск работы и сохранены социальные гарантии.

Как отмечает эстонский портал Err. ee, в настоящее время 70% энергии в Эстонии приходится на горючей сланец. По итогам 2014 года выбросы углекислого газа на единицу ВВП достигли 533 тонн, при том, что ОЭСР строго не рекомендует превышать показатель в 226 тонн.

Более того, за первые 14 лет ХХ века выбросы углекислого газа на единицу ВВП в Эстонии выросли на 23%. Обусловлено это ростом экономики — на 64%. Среди стран мира это стало самым быстрым ростом выбросов CO 2 после Турции и Южной Кореи.

Вообще такое активно использование сланца в этой прибалтийской стране обусловлено еще и тем, что Эстония располагает крупнейшими в Европе месторождениями горючих сланцев и фосфоритов. Так, разведанные запасы оцениваются в 3,8 млрд тонн, прогнозные — от 6 до 15 млрд тонн. На сланце работают Эстонская и Балтийская ГРЭС. Причем в 2004 году страна еще больше зависела о горючего сланца: до 95% всей электроэнергии вырабатывалось за счет этого энергоносителя.