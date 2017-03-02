Нижний Новгород, 2 марта, 2017, 15:22 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде прошел пикет дольщиков компании «Квартстрой-НН», которые уже несколько лет ждут своих квартир в квартале «Европейский». В пикете приняли участие около 50 человек.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

В ходе мероприятия группа пикетчиков вынесла на площадь обитый тканью гроб с надписью «Не дождался». Пикетчики возложили к гробу три венка: «От губернатора», «От законодателей» и «От министерства строительства». По данным организаторов мероприятия, несколько дольщиков уже умерли, так и не дождавшись своих квартир.

Как сообщает «КоммерсантЪ», дольщики «Квартстрой-НН» утверждают, что их дома первого проекта должны были быть сданы с 2011 по 2014 годы, второго — до конца 2015 года. Но пока своего жилья они так и не дождались. При этом готовность первых двух домов составляет 95%. Осталось поставить двери и балконы, но работы не ведутся. Кроме того, «Квартстрой» в процессе строительства в одностороннем порядке изменил проект — панорамное остекление балконов (дома позиционируются как жилье бизнес-класса) заменили на стандартные металлические ограждения, а собственные котельные — на центральное отопление.

«Но сейчас речь идет о том, чтобы сдать хотя бы первый дом. Про два вторых дома нам прямым текстом говорят — финансирования нет, достраивать не на что. Задержки в реализации всего проекта объясняют его сложностью, проблемами с коммуникациями и отсутствием разрешения на них, затоплениями. Каждый раз у них новые отговорки», — рассказывает дольщик Дмитрий Арефьев.

В 2013 году было выездное заседание на объекте, где губернатор Валерий Шанцев вынес застройщику последнее предупреждение. Он сказал, что дома в ближайшее время должны быть достроены, и только в этом случае застройщик сможет получить новые площадки.

«Недавно был прямой эфир с губернатором, и когда ему сообщили, что стройка с тех пор так и не сдвинулась, он сказал, что долевое строительство — опасный вид бизнеса, а застройщик — коммерческая структура, на которую власть повлиять никак не может», — рассказали дольщики. При этом они сообщили, что «Квартстрой» с 2013 года получил в городе еще несколько земельных участков под застройку.

В региональном министерстве строительства заявили, что владеют информацией о проблемах дольщиков и принимают меры, чтобы защитить их права и завершить строительство. При этом в министерстве отметили, что на завершение строительства домов «Квартстроя» средства из областного бюджета выделять не планируется, так как застройщик не отказывается от исполнения взятых на себя обязательств.

В ОАО «Квартстрой» утверждают, проблемы с финансированием возникли после того, как 1,5 года назад стратегический инвестор Russia Development Fund (RDF, в 2010 году стал акционером «Квартстроя» для привлечения $200 млн зарубежных инвестиций) вышел из проектов, и вся нагрузка легла на «Квартстрой».

Первые два многоквартирных дома ЖК «Квартал Европейский» в компании на этот раз обещают сдать в марте и апреле 2017 года, третий дом — в конце года, а четвертый — в 2018 ­году.

Юристы и судьи советуют дольщикам «Квартстроя» не расторгать договоры долевого участия, иначе, как показала судебная практика, они останутся без жилья и средств: активов, которые можно было бы изъять и реализовать для погашения долгов, у компании нет.

Как сообщает NN.ru, юристы уверены, что государство ничего не должно обманутым дольщикам компенсировать.

«Не все дольщики могут понять и принять, что та скидка квадратного метра, которая получается при покупке квартиры на стадии строительства, дается не просто так, а за возможность потерять все свои сбережения. Это лотерея, в которую любят играть люди с целью сэкономить. Возможно, кому-то покажется не совсем честным — в обычной лотерее рискуешь ста рублями, а в лотерее с долевым строительством — миллионами», — считает управляющий партнер юридической компании «Маслов и партнеры» Александр Маслов.