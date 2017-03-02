Москва, 2 марта, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Власти Таиланда пересмотрели условия программы по стимулированию туризма за счет бесплатного оформления туристических виз. Хотя программа была признана успешной, ее действие было решено сократить, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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Так, с 1 марта 2017 года Россию убрали из списка стран, граждане которых с 1 декабря 2016 года по 31 августа 2017 года могли бесплатно оформить однократные туристические визы на срок пребывания более 30 дней.

С 1 декабря 2016 года посольства и консульства Таиланда за рубежом начали бесплатно оформлять однократные туристические визы, а сбор за визу по прибытии был сокращен вдвое. Программа должна была действовать в течение трех месяцев, но в начале февраля 2017 года Кабинет министров Таиланда одобрил ее продление еще на полгода. Тогда АТОР сообщал, что вплоть до конца августа туристы из всех стран смогут получить однократную туристическую визу бесплатно.

Между тем 28 февраля министерство внутренних дел Таиланда издало итоговый приказ, согласно которому, начиная с 1 марта и по 31 августа включительно визы оформляются бесплатно лишь обладателям паспортов 21 страны и территории. В список входят: Андорра, Болгария, Бутан, Китай, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Индия, Казахстан, Латвия, Литва, Мальдивы, Мальта, Маврикий, Папуа — Новая Гвинея, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Тайвань, Украина и Узбекистан.

Напомним, граждане России имеют право на безвизовый въезд в Таиланд с туристическими целями на срок до 30 дней, а оформление туристической визы необходимо лишь в том случае, если планируется более длительное пребывание туриста в стране.

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Как сообщало, в Таиланде индустрия туризма составляет 10% ВВП страны. Число туристов, посетивших страну в 2016 году достигло рекордные 32 млн 400 тыс. человек, согласно данным министерства туризма Таиланда.