Москва, 2 марта, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Ввести дополнительные единовременные выплаты за рождение первого ребенка предлагает глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

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«Сейчас демографическая ситуация складывается не в нашу пользу. Мамами становятся молодые женщины, рожденные в 90-е годы. Как известно, тогда наблюдался демографический спад, поэтому это население малочисленное. В связи с этим потенциальным родителям нужны дополнительные меры поддержки», — отметил Рязанский в интервью RT.

По мнению сенатора, вопрос о сумме выплаты должен решаться исходя из бюджетных возможностей страны.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, социальный блок правительства РФ подготовил ряд мер по поддержке материнства и детства, в том числе связанных с программой материнского капитала. В ближайшее время предложения будут представлены руководству страны, заявила замглавы правительства РФ Ольга Голодец.