Москва, 2 марта, 2017, 14:48 — ИА Регнум. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, 2017 год в России объявлен Годом экологии. Среди его важнейших задач — принятие ключевых решений для реализации государственной политики в области охраны окружающей среды, совершенствование экологического законодательства и привлечение максимального внимания к экологической проблематике. Международный форум «Экология» является партнером Года экологии.

forumeco.ru В Москве пройдет VIII международный форум «Экология»

Организатор форума — АНО «Общественный форум «Экология», Общественный совет которого возглавляет первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды ФС РФ Николай Валуев. Мероприятие пройдет при поддержке и участии Совета Федерации ФС РФ, Государственной думы ФС РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и других профильных министерств и ведомств.

Ожидается, что в работе форума примут участие более 600 представителей из 60 регионов России и 10 иностранных государств. Среди участников — представители профильных органов государственной власти, науки, общественных организаций, промышленных компаний, организаций городского коммунального хозяйства, сферы эко-услуг, а также разработчиков, производителей и поставщиков экотехнологий и экооборудования.

Деловая программа форума охватывает широкий спектр вопросов, касающихся нормативно-правового регулирования в сфере охраны окружающей среды и обращения с отходами, модернизации системы водно-коммунального хозяйства, внедрения наилучших доступных технологий, разработки и реализации региональных программ в области обращения с отходами. Участники обсудят проблемы взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду, предотвращения и ликвидации нефтеразливов и др.

В рамках общественной повестки форума будут подняты такие темы, как реализация мероприятий в рамках Года экологии, экологическое образование и др. На площадке форума состоится ряд специальных событий, в частности, открытая дискуссия, посвященная перспективам «зеленого» развития России. Ее участники обсудят разработку концепции экологически устойчивого («зеленого») развития РФ.

Целью работы форума является выработка предложений по совершенствованию законодательства и государственной политики в сфере охраны окружающей среды. Все инициативы будут объединены в резолюцию, направляемую в органы государственной власти.

В рамках форума предусмотрена выставка, где будут представлены новейшие экологические технологии и оборудование.

Форум пройдет на одной из ведущих площадок столицы — в конгресс-парке гостиницы «Рэдиссон Ройал Москва».

В настоящее время открыта регистрация участников форума и ведется сбор предложений по дискуссионным направлениям и инициатив в итоговую резолюцию. С более подробной информацией о программе и условиях участия вы можете ознакомиться на официальном сайте международного форума «Экология» forumeco.ru.