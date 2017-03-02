Москва, 2 марта, 2017, 13:31 — ИА Регнум. Россия в текущем сельскохозяйственном году (1 июля 2016 — 30 июня 2017 года) намерена сохранить прошлогоднее лидерство по экспорту пшеницы. Об этом сегодня, 2 марта, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на заседании правительства РФ.

Александр Дейнека. Уборка поля серпом и комбайном. 1930

«В 2016 году в России собран рекордный урожай — свыше 119 миллионов тонн. Это дает нам возможность полностью обеспечить потребности внутреннего рынка, сохранить мировое лидерство по экспорту пшеницы и развивать экспорт других сельхозкультур», — отметил Ткачев.

«С начала сельхозгода Россия уже экспортировала свыше 24 миллионов тонн зерна, а по итогам сезона экспорт ожидается на уровне 37 миллионов тонн зерна. «Это плюс 7% по сравнению с прошлым годом», — привел цифры глава Минсельхоза.

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Как сообщало ИА REGNUM, экспорт зерновых и зернобобовых культур в 2015—2016 сельхозгоду составил почти 33,9 миллиона тонн, в том числе экспорт пшеницы — 24,6 миллиона тонн. До 2030 года Россия намерена нарастить экспорт зерна до 50 миллионов тонн.

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