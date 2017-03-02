Краснодар, 2 марта, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Представители ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» провели последний расширенный инспекционный визит в Сочи перед Кубком Конфедераций и чемпионатом мира по футболу, матчи которого курорт будет принимать в 2018 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 2 марта, в последующем на тестовых мероприятиях на стадионе «Фишт» будут работать индивидуальные группы.

Sochiadm.ru Инспекция стадиона «Фишт»

Это был пятый визит делегации экспертов в Сочи. Основные моменты, которые обсуждались в его рамках — организационные вопросы.

«Этот стадион ранее не использовался для футбола, поэтому мы дополнительно изучаем различные аспекты, связанные с тем, как стадион и объекты будет функционировать в дни матчей», — подчеркнул директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

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Четвертый визит ФИФА в Сочи перед ЧМ-2018 запланирован на конец сентября

Дали эксперты FIFA и оценку эффективности работы краевых и городских властей. Колин Смит отметил большую проделанную работу, однако добавил, что сделать предстоит «ещё многое».

«Но власти четко понимают, что еще предстоит выполнить и работают над тем, чтобы все было финализировано к первому тестовому матчу», — сказал директор департамента.

Напомним, на сегодня работы по реконструкции стадиона «Фишт» уже завершены. В ближайшие дни заканчиваются пуско-наладочные работы инженерных систем. Стадион уже передан управляющей компании, которая будет готовить его к проведению и тестовых матчей и Кубку Конфедераций.

Как сообщало ИА REGNUM, первый тестовый матч в Сочи состоится уже 28 марта. На поле стадиона «Фишт» встретятся сборные России и Бельгии. Продажа билетов на игру стартовала в первый день весны — 1 марта.