Санкт-Петербург, 2 марта, 2017, 12:35 — ИА Регнум. Новый городской музей может появиться в ближайшем будущем в Санкт-Петербурге. Он будет реализован в форме выставочного пространства с экспозицией материалов, посвященных городской архитектуре и строительным технологиям. Об этом 2 марта сообщили в аппарате вице-губернатора Владимира Кириллова, курирующего в Смольном сферу культуры.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Петропавловская крепость

Вопрос создания архитектурного музея обсуждался на выездном совещании с участием профильных городских чиновников, а также представителей архитектурного и строительного сообщества Санкт-Петербурга, поддержавших эту идею.

«В качестве площадки для размещения архитектурного музея было предложено к рассмотрению несколько вариантов, в том числе на территории Петропавловской крепости, бывшего Конюшенного Ведомства и Новой Голландии», — сообщили в Смольном.

Как считает председатель городского комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Владимир Григорьев, новая музейная площадка позволит объединить исторические и современные достижения архитектуры в едином концептуальном пространстве.

По мнению почетного президента Союза строительных объединений и организаций Александра Вахмистрова, концепция выставочного пространства должна выполнять не столько музейную, сколько образовательную функцию. Он отметил, что представители бизнес-сообщества готовы помочь в оснащении музея современным интерактивным оборудованием.

По итогам совещания вице-губернатор Кириллов поручил сформировать при КГА рабочую группу, которой предстоит разработать проектные решения по созданию концепции нового выставочного пространства и оценить необходимые объемы финансирования на реализацию этого проекта.

Как предполагается, в сферу деятельности музея архитектуры и строительства войдут изучение влияния петербургских архитектурных и градостроительных принципов на другие города России и мира, изучение мировой архитектуры и анализ ее тенденций, а также разработка архитектурного подхода к вопросам урбанистики.