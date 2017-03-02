Москва, 2 марта, 2017, 12:22 — ИА Регнум. Еще по крайней мере 20 лет «Газпром» будет оставаться крупнейшим поставщиком топлива в Европу. Несмотря на стремление Евросоюза сократить зависимость от российского газа, в ближайшее время это практически нереально. Как полагают в Royal Dutch Shell Plc., до 2035 года российская компания останется лидером по доле занимаемого европейского рынка.

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По итогам 2016 года, «Газпром» занял 34% европейского газового рынка. Причем, по словам председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, в 2017 году компания рассчитывает экспортировать в ЕС примерно те же объемы голубого топлива, что и в прошлом.

Страны ЕС со своей стороны не хотят сильно зависеть от российского газа, однако пока другой альтернативы у них нет. Европейские законодатели планируют провести диверсификацию своего газового рынка. Дело в том, что в прошлом году в США производство газа резко выросло, поэтому теперь ЕС рассчитывает и на американские поставки. Но обоснованность таких планов туманна, потому что пока поставки из США не удавалось осуществить из-за отсутствия контрактов и повышения цен за пределами Европы.

С другой стороны, как пишет «Вести Экономика», у «Газпрома» может появиться реальный конкурент в лице СПГ. Поставки сжиженного газа будут осуществляться в середине 2017 года с новых заводов в США и Австралии. Но СПГ из США стоит минимум на 30% дороже, чем российский, даже по самому дорогому маршруту, то есть через Украину. Это значит, что поставки американского сжиженного топлива — это, скорее, политическое решение, но оно также позволит обеспечить хотя бы небольшую диверсификацию европейского рынка. По мнению аналитиков Energy Aspects Ltd., привязка цен на газ к нефти становится все менее привлекательной по сравнению с рыночными ставками. А голубое топливо из РФ может подорожать на 52% после роста стоимости нефти эталонной марки Brent в прошлом году.

В то же время производство газа в самом ЕС падает за счет естественного старения месторождений в Северном море и ограничения добычи на крупнейшем европейском месторождении голландском Гронингене. По словам Кристофера Хайнса из BMI Research, внутреннее производство падает, а спрос растет, поэтому требуется увеличить импорт газа из России и расширить поставки СПГ.

У России есть все возможности для того, чтобы оставаться главным поставщиком топлива в ЕС. Об этом ранее говорил и российский лидер Владимир Путин. Более того, по прогнозам ВР, к 2035 году «Газпром» может нарастить свою долю на европейском рынке до 40%. А с вводом «Северного потока-2» стоимость газа для европейских потребителей снизится. Учитывая все эти обстоятельства, ЕС не просто не сможет отказаться от российского газа, но даже сократить зависимость от него в ближайшие 20 лет.

Напомним, что по итогам прошлого года доля СПГ на рынке ЕС составила всего 13%, Алжира — 11%, Норвегии — 24%, «Газпрома» — 34%, доля внутренней добычи и других экспортеров составила 17%. Такие данные приводило ранее издание Bloomberg.

Ранее зампредседателя правления «Газпрома» Андрей Круглов заявил, что компания ожидает повышение регулируемых цен на свой газ в России в ближайшие годы на 3−3,5%, ниже уровня инфляции. В настоящее время также рассматривается вопрос предоставления скидок для крупных покупателей. По словам Круглова, размер скидки может достигать 10%.

Что касается валютной выручки «Газпрома», то в прошлом году она составила более $30 млрд. В 2017 году этот показатель может вырасти как минимум на 16%, то есть до $35 млрд, сказал зампредседателя правления российской газовой компании Александр Медведев.