Стокгольм, 2 марта, 2017, 12:06 — ИА Регнум.



Brindefalk Шведский солдат

Всеобщая воинская повинность, отменённая семь лет назад, может быть введена в Швеции. Об этом сообщил шведский министр обороны Петер Хультквист, передаёт телеканал СВТ.

Решение о возврате повинности будет принято на совещании шведского правительства. По словам Хультквиста, власти Швеции столкнулись с проблемами по комплектованию военных подразделений на добровольной основе.

«Если мы хотим иметь укомплектованные и хорошо обученные войска, то добровольная система должна быть дополнена всеобщей повинностью», — сказал министр.

Планируется призывать к воинской службе всех юношей и девушек, которые родились в 1999 году и позднее. Призывники будут дополнять армию, которая формируется на добровольной основе.

По оценкам шведского Минобороны, задействованы будут порядка четырёх тысяч призывников каждый год. Повестки начнут приходить уже после 1 июля.

Напомним, в Швеции воинскую повинность отменили в 2010 году, заменив её контрактной армией. В шведской армии не хватает 7500 солдат, матросов и военнослужащих младшего командного состава.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на начало года, 72% шведов считают необходимым вновь ввести воинскую повинность. 87% опрошенных считают, что она должна распространяться как на мужчин, так и на женщин.