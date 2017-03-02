Ростов-на-Дону, 2 марта, 2017, 11:40 — ИА Регнум.



Donland.ru Зерно

Ростовская область от прошлогодних рекордов по сбору урожая отступать не собирается, а потому земледельцам Дона поставлена задача: превзойти себя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора 2 марта, на донских полях уже посеяно 2 млн 453 тыс. гектаров озимых, что больше прошлогодних показателей.

Уточняется, что зерном засеяна площадь в 2 млн 428 тыс. га. Морозы, державшиеся на Дону прошедшей зимой, не оказали серьезного влияния, поэтому в целом состояние озимых культур на территории Ростовской области опасений не вызывает.

В планах тружеников села — вырастить 9 млн тонн зерна, 589 тыс. тонн сахарной свеклы, 350 тыс. тонн овощей открытого грунта. Селяне не сомневаются: Дон вновь станет лидером по сбору урожая-2017. Так, практически готов объем удобрений, необходимый для весенне-полевых работ, готовность техники составляет 90%. Также известно, что регион полностью обеспечен семенами для посева ранних зерновых.

По словам донского губернатора Василия Голубева, в новом сельскохозяйственном году земледельцам надо превзойти себя, поставив более амбициозные цели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в 2016 году Ростовская область собрала более 11,7 млн тонн хлеба. Таким образом, несмотря на капризы природы, донской край побил исторический рекорд по сбору зерна. Плодотворным год оказался и на сбор масличных и овощных культур.

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