Чиновники в России: численность и зарплата за 2016 год
Москва, 2 марта, 2017, 11:05 — ИА Регнум. В России численность работников, замещавших должности гражданской службы в федеральных государственных органах, в 2016 году составила 38,0 тыс. человек или 77,4% от общей численности работников этих органов. Штаты должностей гражданской службы были укомплектованы на 85,6% (в 2015 г. — на 84,7%), сообщили в Росстате.
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в федеральных государственных органах составила 115,7 тыс. рублей (104,0% к 2015 г.).
В 2016 году в 46 федеральных министерствах, службах, агентствах (68,7% от их общего числа) уровень среднемесячной заработной платы гражданских служащих был ниже, чем сложившийся в среднем по экономике города Москвы (87,1 тыс. рублей).
Среднемесячная начисленная заработная плата, численность и укомплектованность должностей гражданских служащих федеральных государственных органов за 2016 год
Среднемесячная заработная плата
Числен-ностьна конец периода, человек
Укомп-лекто-ван-ность долж-ностей,%
рублей
в % к 2015 г.
Федеральные государственные органы
Администрация президента Российской Федерации
218 648
100,7
1734
74,0
Федеральные органы законодательной власти
Совет Федерации Федерального СобранияРоссийской Федерации
176 149
101,3
972
80,9
Государственная дума Федерального СобранияРоссийской Федерации
154 848
113,0
1612
79,4
Федеральные органы исполнительной власти
Аппарат правительства Российской Федерации
228 475
98,6
1412
91,4
Министерство внутренних дел Российской Федерации
86 541
100,6
560
88,6
Министерство Российской Федерации по деламгражданской обороны, чрезвычайным ситуациям иликвидации последствий стихийных бедствий
137 867
133,9
388
75,3
Министерство иностранных делРоссийской Федерации
147 239
99,3
3233
97,2
Федеральное агентство по делам СодружестваНезависимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международномугуманитарному сотрудничеству
65 210
109,7
198
80,2
Министерство обороны Российской Федерации
93 391
96,4
2865
87,3
Федеральная служба повоенно-техническому сотрудничеству
67 877
101,8
268
79,3
Федеральное агентство специального строительства
114 513
94,8
189
70,0
Министерство юстиции Российской Федерации
98 045
121,7
564
84,7
Федеральная служба исполнения наказаний
87 831
101,2
36
94,7
Федеральная служба судебных приставов
76 270
102,2
588
95,6
Государственная фельдъегерская службаРоссийской Федерации
71 415
99,7
11
73,3
Федеральная служба по финансовому мониторингу
81 514
94,7
393
90,3
Федеральное архивное агентство
60 142
99,7
49
86,0
Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство)
117 930
105,9
479
94,3
Министерство здравоохранения Российской Федерации
97 666
112,6
439
89,0
Федеральная служба по надзору в сферездравоохранения
83 663
96,5
215
84,3
Федеральное медико-биологическое агентство
86 175
106,7
192
81,4
Министерство культуры Российской Федерации
80 364
102,7
288
91,4
Федеральное агентство по туризму
61 288
106,4
62
92,5
Министерство образования и наукиРоссийской Федерации
90 534
119,6
578
88,5
Федеральная служба по надзору в сфереобразования и науки
69 236
107,0
183
95,8
Федеральное агентство по делам молодежи
58 788
100,5
81
90,0
Министерство природных ресурсов и экологииРоссийской Федерации
86 937
103,7
382
87,8
Федеральная служба по гидрометеорологии имониторингу окружающей среды
70 018
88,4
94
98,9
Федеральная служба по надзору в сфереприродопользования
68 657
115,9
125
73,5
Федеральное агентство водных ресурсов
66 435
98,6
84
83,2
Федеральное агентство лесного хозяйства
81 398
108,7
183
79,9
Федеральное агентство по недропользованию
57 252
98,7
105
90,5
Министерство промышленности и торговлиРоссийской Федерации
83 559
110,2
954
88,6
Федеральное агентство по техническомурегулированию и метрологии
66 631
113,5
114
95,0
Министерство Российской Федерации по развитиюДальнего Востока
113 910
99,8
188
83,2
Министерство связи и массовых коммуникацийРоссийской Федерации
83 781
106,8
298
91,7
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий имассовых коммуникаций
75 744
103,1
159
82,0
Федеральное агентство по печати и массовымкоммуникациям
60 957
104,5
134
90,5
Федеральное агентство связи
60 555
102,6
75
94,9
Министерство Российской Федерации по деламСеверного Кавказа
100 873
106,1
183
80,3
Министерство сельского хозяйстваРоссийской Федерации
89 750
113,6
487
86,7
Федеральная служба по ветеринарному ифитосанитарному надзору
95 551
107,6
140
95,2
Федеральное агентство по рыболовству
79 601
105,8
181
87,0
Министерство спорта Российской Федерации
89 870
105,0
232
83,5
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
80 427
118,4
277
86,8
Министерство транспорта Российской Федерации
79 746
107,6
552
89,0
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
68 832
103,0
239
96,8
Федеральное агентство воздушного транспорта
64 523
106,5
334
93,3
Федеральное дорожное агентство
62 968
110,6
214
93,0
Федеральное агентство железнодорожного транспорта
61 727
105,7
104
93,7
Федеральное агентство морского и речного транспорта
60 910
111,0
164
92,1
Министерство труда и социальной защитыРоссийской Федерации
89 851
105,1
409
95,8
Федеральная служба по труду и занятости
83 817
113,1
182
90,5
Министерство финансов Российской Федерации
140 107
107,0
1228
83,7
Федеральная налоговая служба
117 840
106,3
914
81,4
Федеральная служба по регулированиюалкогольного рынка
83 443
101,2
256
85,0
Федеральная таможенная служба
80 532
99,6
802
92,4
Федеральное казначейство (федеральная служба)
120 251
72,5
650
82,6
Министерство экономического развитияРоссийской Федерации
112 100
98,9
1790
92,0
Федеральная служба по аккредитации
64 179
97,6
115
90,6
Федеральная служба государственнойрегистрации, кадастра и картографии
108 639
106,8
493
89,5
Федеральная служба по интеллектуальнойсобственности
65 241
94,7
84
91,3
Федеральное агентство по государственным резервам
61 397
109,6
250
94,0
Федеральное агентство по управлениюгосударственным имуществом
65 673
109,1
600
89,7
Министерство энергетики Российской Федерации
83 214
110,3
330
88,5
Федеральная антимонопольная служба
84 652
123,0
890
75,4
Федеральная служба государственной статистики
81 715
110,4
620
82,8
Федеральная служба по надзору в сфере защиты правпотребителей и благополучия человека
76 538
96,4
194
90,7
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
101 653
96,3
422
65,5
Федеральное агентство научных организаций
80 732
104,7
542
76,2
Федеральное агентство по делам национальностей
53 868
76,4
76
84,4
Федеральные органы судебной власти и прокуратуры
Конституционный Суд Российской Федерации
136 175
110,4
233
68,7
Верховный Суд Российской Федерации
130 412
101,2
923
66,3
Судебный департамент при Верховном СудеРоссийской Федерации
72 760
94,1
485
93,1
Генеральная прокуратура Российской Федерации
83 942
94,2
436
95,2
Следственный комитет Российской Федерации
57 608
122,5
10
90,9
Другие федеральные государственныеорганы
Счетная палата Российской Федерации
180 691
96,3
980
81,5
Центральная избирательная комиссияРоссийской Федерации
109 993
116,6
272
98,2
Аппарат Уполномоченного по правам человека
79 897
98,0
191
95,5