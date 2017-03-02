Москва, 2 марта, 2017, 11:05 — ИА Регнум. В России численность работников, замещавших должности гражданской службы в федеральных государственных органах, в 2016 году составила 38,0 тыс. человек или 77,4% от общей численности работников этих органов. Штаты должностей гражданской службы были укомплектованы на 85,6% (в 2015 г. — на 84,7%), сообщили в Росстате.

Фирс Журавлёв. Чиновник (фрагмент). 1884

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в федеральных государственных органах составила 115,7 тыс. рублей (104,0% к 2015 г.).

В 2016 году в 46 федеральных министерствах, службах, агентствах (68,7% от их общего числа) уровень среднемесячной заработной платы гражданских служащих был ниже, чем сложившийся в среднем по экономике города Москвы (87,1 тыс. рублей).

Среднемесячная начисленная заработная плата, численность и укомплектованность должностей гражданских служащих федеральных государственных органов за 2016 год

Среднемесячная заработная плата

Числен-ностьна конец периода, человек

Укомп-лекто-ван-ность долж-ностей,%

рублей

в % к 2015 г.

Федеральные государственные органы

Администрация президента Российской Федерации

218 648

100,7

1734

74,0

Федеральные органы законодательной власти

Совет Федерации Федерального СобранияРоссийской Федерации

176 149

101,3

972

80,9

Государственная дума Федерального СобранияРоссийской Федерации

154 848

113,0

1612

79,4

Федеральные органы исполнительной власти

Аппарат правительства Российской Федерации

228 475

98,6

1412

91,4

Министерство внутренних дел Российской Федерации

86 541

100,6

560

88,6

Министерство Российской Федерации по деламгражданской обороны, чрезвычайным ситуациям иликвидации последствий стихийных бедствий

137 867

133,9

388

75,3

Министерство иностранных делРоссийской Федерации

147 239

99,3

3233

97,2

Федеральное агентство по делам СодружестваНезависимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международномугуманитарному сотрудничеству

65 210

109,7

198

80,2

Министерство обороны Российской Федерации

93 391

96,4

2865

87,3

Федеральная служба повоенно-техническому сотрудничеству

67 877

101,8

268

79,3

Федеральное агентство специального строительства

114 513

94,8

189

70,0

Министерство юстиции Российской Федерации

98 045

121,7

564

84,7

Федеральная служба исполнения наказаний

87 831

101,2

36

94,7

Федеральная служба судебных приставов

76 270

102,2

588

95,6

Государственная фельдъегерская службаРоссийской Федерации

71 415

99,7

11

73,3

Федеральная служба по финансовому мониторингу

81 514

94,7

393

90,3

Федеральное архивное агентство

60 142

99,7

49

86,0

Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство)

117 930

105,9

479

94,3

Министерство здравоохранения Российской Федерации

97 666

112,6

439

89,0

Федеральная служба по надзору в сферездравоохранения

83 663

96,5

215

84,3

Федеральное медико-биологическое агентство

86 175

106,7

192

81,4

Министерство культуры Российской Федерации

80 364

102,7

288

91,4

Федеральное агентство по туризму

61 288

106,4

62

92,5

Министерство образования и наукиРоссийской Федерации

90 534

119,6

578

88,5

Федеральная служба по надзору в сфереобразования и науки

69 236

107,0

183

95,8

Федеральное агентство по делам молодежи

58 788

100,5

81

90,0

Министерство природных ресурсов и экологииРоссийской Федерации

86 937

103,7

382

87,8

Федеральная служба по гидрометеорологии имониторингу окружающей среды

70 018

88,4

94

98,9

Федеральная служба по надзору в сфереприродопользования

68 657

115,9

125

73,5

Федеральное агентство водных ресурсов

66 435

98,6

84

83,2

Федеральное агентство лесного хозяйства

81 398

108,7

183

79,9

Федеральное агентство по недропользованию

57 252

98,7

105

90,5

Министерство промышленности и торговлиРоссийской Федерации

83 559

110,2

954

88,6

Федеральное агентство по техническомурегулированию и метрологии

66 631

113,5

114

95,0

Министерство Российской Федерации по развитиюДальнего Востока

113 910

99,8

188

83,2

Министерство связи и массовых коммуникацийРоссийской Федерации

83 781

106,8

298

91,7

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий имассовых коммуникаций

75 744

103,1

159

82,0

Федеральное агентство по печати и массовымкоммуникациям

60 957

104,5

134

90,5

Федеральное агентство связи

60 555

102,6

75

94,9

Министерство Российской Федерации по деламСеверного Кавказа

100 873

106,1

183

80,3

Министерство сельского хозяйстваРоссийской Федерации

89 750

113,6

487

86,7

Федеральная служба по ветеринарному ифитосанитарному надзору

95 551

107,6

140

95,2

Федеральное агентство по рыболовству

79 601

105,8

181

87,0

Министерство спорта Российской Федерации

89 870

105,0

232

83,5

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

80 427

118,4

277

86,8

Министерство транспорта Российской Федерации

79 746

107,6

552

89,0

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

68 832

103,0

239

96,8

Федеральное агентство воздушного транспорта

64 523

106,5

334

93,3

Федеральное дорожное агентство

62 968

110,6

214

93,0

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

61 727

105,7

104

93,7

Федеральное агентство морского и речного транспорта

60 910

111,0

164

92,1

Министерство труда и социальной защитыРоссийской Федерации

89 851

105,1

409

95,8

Федеральная служба по труду и занятости

83 817

113,1

182

90,5

Министерство финансов Российской Федерации

140 107

107,0

1228

83,7

Федеральная налоговая служба

117 840

106,3

914

81,4

Федеральная служба по регулированиюалкогольного рынка

83 443

101,2

256

85,0

Федеральная таможенная служба

80 532

99,6

802

92,4

Федеральное казначейство (федеральная служба)

120 251

72,5

650

82,6

Министерство экономического развитияРоссийской Федерации

112 100

98,9

1790

92,0

Федеральная служба по аккредитации

64 179

97,6

115

90,6

Федеральная служба государственнойрегистрации, кадастра и картографии

108 639

106,8

493

89,5

Федеральная служба по интеллектуальнойсобственности

65 241

94,7

84

91,3

Федеральное агентство по государственным резервам

61 397

109,6

250

94,0

Федеральное агентство по управлениюгосударственным имуществом

65 673

109,1

600

89,7

Министерство энергетики Российской Федерации

83 214

110,3

330

88,5

Федеральная антимонопольная служба

84 652

123,0

890

75,4

Федеральная служба государственной статистики

81 715

110,4

620

82,8

Федеральная служба по надзору в сфере защиты правпотребителей и благополучия человека

76 538

96,4

194

90,7

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

101 653

96,3

422

65,5

Федеральное агентство научных организаций

80 732

104,7

542

76,2

Федеральное агентство по делам национальностей

53 868

76,4

76

84,4

Федеральные органы судебной власти и прокуратуры

Конституционный Суд Российской Федерации

136 175

110,4

233

68,7

Верховный Суд Российской Федерации

130 412

101,2

923

66,3

Судебный департамент при Верховном СудеРоссийской Федерации

72 760

94,1

485

93,1

Генеральная прокуратура Российской Федерации

83 942

94,2

436

95,2

Следственный комитет Российской Федерации

57 608

122,5

10

90,9

Другие федеральные государственныеорганы

Счетная палата Российской Федерации

180 691

96,3

980

81,5

Центральная избирательная комиссияРоссийской Федерации

109 993

116,6

272

98,2

Аппарат Уполномоченного по правам человека

79 897

98,0

191

95,5