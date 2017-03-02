Вашингтон, 2 марта, 2017, 10:56 — ИА Регнум. Крупнейшая американская нефтяная компания ExxonMobil Corp. в течение ближайших лет планирует нарастить добычу черного золота примерно на 20%, а также вложить новые средства в отрасль. Таким образом компания хочет конкурировать с другими мировыми производителями и добиваться успеха при любой конъюнктуре или цене. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Arne Hückelheim Добыча нефти

Exxon хочет до 2025 году увеличить добычу сланцевой нефти в стране на 20% в год. Поэтому уже в этом году планируется осуществить капитальные вложения и затраты на геологоразведку в размере $22 млрд. Это на 16% больше, чем в прошлом году. До конца 2020 году Exxon намерена тратить на эти мероприятия каждый год по $25 млрд.

Также отмечается, что в течение двух лет американское предприятие хочет увеличить добычу в общей сложности на 340 тыс. баррелей н.э. в сутки за счет запуска еще пяти проектов. Причем запуск проектов на Дальнем Востоке России Odoptu Stage 2 и Hebron в Восточной Канаде запланирован до конца 2017 года.

В то же время Exxon берет курс на продвижение долгосрочных проектов, которые ориентированы на более высокую стоимость нефти, например, в Канаде, ОАЭ, Гайане. В последней, кстати, в прошлом году были подтверждены данные о том, что объемы извлекаемых ресурсов достигает 1 млрд баррелей нефти. Разработку этих месторождений начнут к 2020 году, то есть всего через пять лет после обнаружения запасов, что в принципе редкость для отрасли.

ИА REGNUM ранее сообщало, что, по мнению источников и аналитиков Reuters, сегодня рост мировых цен на нефть ограничивает увеличение добычи в США. Только за прошлую неделю американские нефтяники нарастили нефтепроизводство до 9 млн баррелей в сутки, что стало самым высоким показателем с апреля прошлого года. Кроме того, число буровых установок в стране увеличилось до 602 штук благодаря тому, что в период с 20 по 25 февраля введены в эксплуатацию были пять вышек.

Произошло это на фоне стабилизации цен на нефть из-за решения ОПЕК и еще 11 нефтедобывающих стран, не входящих в картель, об ограничении добычи черного золота в течение первого полугодия. По словам директора по инвестициям в Sydney's Ayers Alliance, не стоит ожидать слишком высокого положения цен, так как это сразу же приведет к росту производства нефти в США.

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После падения цен на нефть на мировом рынке сланцевый сектор США уменьшился примерно в три раза по сравнению с тем, что было до 2014 года. Около 70% ректификационного оборудования в стране было законсервировано, уволено 60% сотрудников, необходимых для бурения сланцевых скважин. В целом американские буровые установки по производству сланцевой нефти имею возможность довольно быстро начинать работу после консервации, если это оказывается рентабельно в современных условиях рынка, или же могут быть приостановлены, если цены на нефть слишком низкие.

Что касается ExxonMobil Corp., то комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении компании в августе 2016 года. Ее внимание привлекло то, как Exxon оценивает и учитывает свои запасы нефти и газа. Среди нефтяных мэйджоров эта компания оставалась единственной, которая не отражала в отчетности снижение стоимости своих запасов на фоне падения цен на нефть в последние годы. Согласно данным S&P Global Market Intelligence, с 2014 года другие американские нефтегазовые компании снизили стоимость своих активов более чем на $200 млрд.

В результате под давлением регуляторов недавно Exxon объявила о списании стоимости газодобывающих активов в США более чем на $2 млрд и отчиталась о самой низкой за 20 лет прибыли.

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