Нью-Дели, 2 марта, 2017, 10:27 — ИА Регнум. Американские санкции в отношении России могут внести сложности в осуществление российских поставок в Индию зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» и фрегатов проекта 11 356, пишет The Economic Times.

Владислав Осипов ИА REGNUM Полк С-400

Речь идёт о договорённостях между Россией и Индией, заключённых после переговоров президента России Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди в октябре минувшего года. Согласно межправительственной договорённости, в Индию Россия планирует поставить четыре судна: два из них будут сооружать на индийской территории.

Также в Индию из России планируется экспортировать С-400. Соответствующие контракты стороны намерены подписать до конца этого года. В течение двух-трёх лет планируется начать поставки.

Как уточняет издание, затруднения могут разрешиться, если Индия модифицирует своё законодательство. Сейчас по законам Индии, для импорта военной техники должна быть получена гарантия индийского банка.

Один из экспертов, на которых ссылается издание, утверждает, что индийские банки не могут вести дела с организациями из «чёрного списка» США. Индийский банковский сектор не хочет проблем во взаимодействии с Вашингтоном.

«Поскольку международные транзакции осуществляются с использование доллара, ни один банк не может позволить себе игнорировать санкционный список», — пояснил он.

Производитель фрегатов, которые планируется поставить в Индию — Объединённая судостроительная корпорация. На него, как и на концерн ВКО «Алмаз-Антей», распространяются американские санкции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин побывал в Индии с официальным визитом в октябре. 15 октября подписано межправительственное соглашение о поставках в эту страну С-400 и соглашение о строительстве кораблей проекта 1356 для индийских ВМС.