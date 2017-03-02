Петропавловск-Камчатский, 2 марта, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Вулкан Ключевская сопка (Ключевской) на Камчатке выбросил столб пепла на высоту около 9 км над уровнем моря. Об этом сообщает в четверг, 2 марта, Главное управление МЧС России по региону.

DasWortgewand Извержение вулкана

«По видеоданным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), на вулкане Ключевской был зафиксирован парогазовый выброс, с небольшим содержанием пепла, — говорится в сообщении. — Высота выброса составила до 9 тыс. м».

Отмечается, что на пути шлейфа, который распространился на 25 км в северо-восточном направлении от вулкана, населенные пункты отсутствуют.

«Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Ключевской не проходят, — говорится в сообщении. — Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ключевской считается самым высоким действующим вулканом Евразии (4750 м). Он извергался в течение нескольких месяцев в прошлом году.

Читайте также: На Камчатке туристов просят держаться подальше от трех вулканов