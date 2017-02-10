На Камчатке туристов просят держаться подальше от трех вулканов

Петропавловск-Камчатский, , 08:37 — REGNUM На Камчатке МЧС распространило сообщение с предупреждением об опасности приближения туристов к трем наиболее активным сейчас вулканам полуострова. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, это касается Ключевского, Шивелуча и Безымянного. Как пояснил первый замначальника краевого управления МЧС Юрий Карташев, за деятельностью исполинов постоянно следят вулканологи, но на вулканах в любое время могут произойти пепловые выбросы.

«Они представляют опасность в первую очередь для туристов, любителей экстремального спорта. Туристические компании оповещены об опасности, которая может подстерегать туристов в случае походов на вулканы, проявляющие активность. Им настойчиво рекомендовано не водить тургруппы на маршруты, пролегающие поблизости от указанных вулканов, а также не совершать на них восхождения», — подчеркнул Карташев. Он отметил, что сейчас официально зарегистрированных туристических групп в районе вулканов нет.

ИА REGNUM напоминает, что Ключевской считается самым высоким действующим вулканом Евразии (4750 м). Он извергался в течение нескольких месяцев в прошлом году. А Шивелуч — самый северный действующий вулкан полуострова.