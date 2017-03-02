Карпинск, Свердловская область, 2 марта, 2017, 09:35 — ИА Регнум. Власти Свердловской области демонстрируют обеспокоенность ситуацией в городе Карпинске, который рискует остаться без больницы. На заседании правительства региона губернатор Евгений Куйвашев поручил главе областного Минздрава Игорю Трофимову незамедлительно принять кадровые решения в связи с ситуацией в Карпинской больнице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ван Гог. Палата в больнице в Арле. 1889

«У меня есть вопрос к министру здравоохранения по поводу ситуации в Карпинской городской больнице. Там есть вопросы с кредиторской задолженностью. Я прошу внимательнейшим образом разобраться с этим и доложить, что там происходит. В связи с чем по городу поползли слухи о закрытии стационара, что, естественно, вызвало серьезное беспокойство у горожан. Прошу внимательно к этому относиться, эта тема очень чувствительная, и волнение людей мне абсолютно понятно», — отметил губернатор.

Как отметил Трофимов, ситуация возникла из-за неумелых действий одного из руководителей. Уже в ближайшее время руководство Минздрава примет соответствующие меры, в том числе, кадровые.

В самом лечебном учреждении ранее сообщали, что обращались за помощью к областным властям, но так её и не дождались.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, стационар оказался под угрозой из-за задолженности в размере 15 млн рублей. 300 человек рисковали потерять работу, а 27-тысячный город — больницу.