Кабул, 2 марта, 2017, 07:11 — ИА Регнум. Насколько распространено «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане? — задаются вопросом журналисты Reuters.

erwinlux Моджахеды

Согласно недавнему сообщению самой террористической группировки, она «захватывает новые провинции» в Афганистане. Абу Омар Хорасани, который считается главой афганского отделения группировки, заявил, что «тысячи» его боевиков уже «вышли за пределы» провинции Нангархар на востоке Афганистана.

СМИ террористов заявляют, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) причастно ко всем февральским терактам на территории соседнего Пакистана, жертвами которых стали более ста человек.

«Исламское государство (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ) не имеет надлежащей базы в Пакистане, но у него есть сочувствующие в Пакистане», — сообщил журналистам неназываемый представитель служб безопасности Афганистана.

Однако представитель антитеррористического ведомства Пакистана Раджа Умар Хаттаб склонен считать, что теракты в Пакистане могли осуществить местные исламисты «по соглашению» с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Командование армии США также отрицает значительное влияние группировки в Афганистане и Пакистане.

«Конечно, если ты местный чиновник, который ищет большего количества ресурсов, ты будешь сообщать, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ) действует в вашем районе», — считает сказал бригадный генерал Чарльз Кливленд, главный военный представитель США в Кабуле

Командующий силами США в Афганистане генерал Джон Николсон говорит, что благодаря ударам беспилотников США и специальным операциям армии Афганистана за последние годы около трети боевиков группировки в Афганистане было убито, контролируемая ей территория сократилась на две трети.

По данным разведки армии США, оставшиеся боевики группировки главным образом находятся в провинции Нангархар и отчасти в соседней провинции Кунар.

А Забиулла Муджахид, представитель конкурирующей исламистской группировки в Афганистане, движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и вовсе заявляет, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане «практически не осталось».

Тем не менее, теракты в Пакистане, за которые взяло ответственность ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с наибольшей вероятностью осуществлялись террористами из Афганистана, и это уже привело к закрытию границы между двумя среднеазиатскими государствами.