Пекин, 2 марта, 2017, 06:58 — ИА Регнум. Китайские миротворцы завершили свою пятимесячную миротворческую миссии в Либерии и вернулись в Пекин, сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа» 1 марта.

XINHUA Китайские миротворцы

99 миротворцев были в составе 19-й миротворческой группы, направленной в Либерию с 2003 году. Их возвращение знаменует конец китайской миротворческой миссии в этой стране.

19-я группа состояла из транспортных и инженерных подразделений, которые занимались строительством дорог, мостов, транспортировкой материалов и восстановлением жилья, сообщает издание.

Напомним, что Китай активно участвует в миротворческих миссиях под эгидой ООН в африканских странах, таких как Либерия и Южный Судан.