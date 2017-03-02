Париж, 2 марта, 2017, 03:47 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Франции задержали четырех человек по подозрению в подготовке теракта, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Oregon Department of Transportation Арест

Сообщается, что все задержанные являются членами одной семьи. В настоящее время полиция проводит предварительное расследование в связи с их возможными планами осуществить теракт.

Задержание было проведено в коммуне Клиши-су-Буа на востоке французской столицы. Отмечается, что в январе этого года там же были найдены детали, использующиеся для изготовления взрывного устройства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на этой неделе полиция Франции задержала четырех девушек в возрасте от 15 до 18 лет, подозреваемых в связях с сирийскими исламистами.

Сообщалось, что задержанные общались с исламскими радикалами посредством мессенджера Telegram. В своей переписке девушки обсуждали возможную подготовку террористического акта.

По данным полиции, одна из задержанных состояла в контакте с Рашидом Кассимом — исламистским боевиком, который принимал участие в организации ряда терактов во Франции.