Пекин, 2 марта, 2017, 03:45 — ИА Регнум. Главный борец с коррупцией в крупнейшей армии мира, тесно связанный с двумя опальными бывшими заместителями председателя Центральной военной комиссии КНР, ушел с занимаемого поста, сообщает 2 марта со ссылкой на доклад Народно-освободительной армии Китая гонконгское издание South China Morning Post (SCMP).

(сс) N509FZ Штаб-квартира Дисциплинарного наблюдательного органа Коммунистической партии Китая

По имеющейся информации, секретарь дисциплинарной инспекции при Центральной военной комиссии КНР генерал-лейтенант Чжан Шенминь председательствовавший в понедельник на расширенном заседании антикоррупционного ведомства в Пекине, подтвердил, что он занял место генерала Ду Цзиньцая. Как заявляет SCMP, может быть перестановка связана с пенсионным возрастом 65-летнего Ду, однако есть также подтверждения тесной связи Ду с военными офицерами, уличенными в коррупции.

Как сообщало издание в январе, Ду был в списках 18 генералов, которые должны будут покинуть свои посты в связи с масштабными перестановками на руководящих постах. Ожидается, что участь Ду Цзиньцая ожидает политкомиссара Национального института обороны НОАК генерала Лю Ячжоу, президента армейской Академии военных наук генерала Цай Нинтина, равно как и протеже бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя — генерала Цзя Тиньганя.

По мнению издания, наиболее вероятной причиной отстранения от должности Ду является его связь с бывшими вице-спикерами Центральной военной комиссии КНР Го Босина и Сю Цайхоу, вовлеченными в коррупционные схемы, в которые, вероятно, по мнению SCMP, теоретически мог быть втянут сам Ду.