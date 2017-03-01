Москва, 2 марта, 2017, 00:06 — ИА Регнум. Контакты между российским командованием авиагруппы ВКС России на авиабазе «Хмеймим» с американскими коллегами на авиабазе в катарском городе Эль-Удэйд были вызваны беспокойством американской стороны, что сирийские и российские самолеты при выполнении боевых задач южнее города Менбидж могут нанести ошибочный удар по подконтрольным США незаконным вооруженным формированиям. Так прокомментировали в Минобороны России заявление генерала ВС США Стивена Таунсенда об ошибочном авиаударе российских и сирийских самолетов в 15−20 км от города Менбидж.

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Пресс-релиз Минобороны России содержит сообщение, что 28 февраля в Сирии контакты между российским представителем командования авиагруппы ВКС России на авиабазе «Хмеймим» с американским коллегой на авиабазе Эль-Удэйд в Катаре были вызваны тем, что «представитель ВВС США выразил беспокойство, что сирийские и российские самолеты при выполнении боевых задач против террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) южнее города Менбидж могут нанести непреднамеренный удар по подконтрольным США вооруженным формированиям».

Чтобы исключить какие-либо инциденты в данном районе, американский представитель сообщил российским коллегам точные координаты находящихся в данном районе поддерживаемых США отрядов «оппозиционных сил».

«Ни одного удара по указанным американской стороной районам сирийской или российской авиацией не наносилось», — говорится в пресс-релизе Минобороны.

Кроме того, в сообщении Минобороны России отмечается, что взаимодействие ВКС России и ВВС США в деле борьбы против террористов будет продолжаться и в дальнейшем.

Напомним, командующий международной операцией в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд заявил, что российские и сирийские самолеты нанесли ошибочный авиаудар по «силам арабской коалиции».

Особенно интересно то, что при этом Таунсенд сообщил о нахождении «на некотором удалении» от района авиаудара подразделений западной коалиции.