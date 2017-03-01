Мадрид, 2 марта, 2017, 00:03 — ИА Регнум. «Блокирование железнодорожного сообщения между самопровозглашенными ЛНР и ДНР и остальной Украиной только усилит экономический кризис в стране, — пишет издание. — Металлургические предприятия Украины останутся без необходимого им для работы угля, добываемого на востоке страны, и потеряют часть рынка сбыта своей продукции».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

«Лидеры повстанцев объявили, что, не дожидаясь решения вопроса со стороны Киева, вводят внешнее управление на шахтах и переориентируют поставки угля на Россию. Ущерб от такой «национализации» трудно подсчитать, — отмечает московский корреспондент газеты Пилар Бонет. — Ветераны АТО (Антитеррористической операции) перекрыли дороги еще 25 января. В настоящий момент представители украинских властей расходятся во мнениях, как быть. Президент Порошенко призвал снять блокаду, однако генеральный прокурор Луценко и депутаты Рады от нацбатов выступают за продолжение блокирования дорог. Министр внутренних дел Аваков выступает за применение силы к тем, кто парализовал движение по железнодорожным линиям. Однако, похоже, что и министр не в состоянии контролировать находящиеся в его подчинении подразделения: во вторник украинские полицейские задержали 37 человек, пытавшихся расчистить пути для прохода составов со стороны Донецка».

Фактически полиция выступила против своего министра, делает вывод журналист.