Москва, 1 марта, 2017, 19:19 — ИА Регнум. Архангельская, Рязанская, Тамбовская, Тверская, Томская области и Удмуртия не утвердили новые территориальные схемы борьбы с бытовыми отходами, сообщает Росприроднадзор.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свалка

Новой схеме организации сбора и уничтожения бытовых отходов в России изначально планировалось дать старт с 2016 года, затем срок отодвинули на 1 января 2017 года. К этому времени российские регионы должны были принять тарифы и заключить договоры с региональными операторами сбора и утилизации мусора.

Тем не менее многие регионы и к февралю 2017 года оказались не готовы к этому, и начало работы по новой схеме вновь было отодвинуто. Теперь уже до 2018 года.

На данный момент в шести регионах России даже не утверждены региональными властями тарифы. Это Удмуртия, Архангельская, Рязанская, Тамбовская, Тверская и Томская области.