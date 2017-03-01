Всеволожск, Ленинградская область, 1 марта, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов в ходе рабочей поездки в Ленинградскую область 1 марта вспомнил о губернаторах, дорого расплатившихся за «потемкинские деревни». Об этом он говорил на совещании по реализации программы расселения граждан из аварийного жилого фонда, передает корреспондент ИА REGNUM.

Lenobl.ru Полпред президента в СЗФО Николай Цуканов

Как сообщалось, полпред совместно с главами ряда регионов СЗФО осмотрел введённые в эксплуатацию многоквартирные жилые дома, построенные в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Дубровском городском поселении Всеволожского муниципального района Ленобласти.

«Губернаторы не заинтересованы показывать потемкинские деревни. Потому что потом им это оборачивается очень дорогой ценой. На всю страну есть несколько примеров, как губернаторы пострадали, и достаточно серьезно пострадали. Они знают, что полпредство контролирует на местах», — сказал Николай Цуканов.

По его словам, все осмотренные сегодня в Невской Дубровке дома за две недели до визита полпреда проверялись на наличие жалоб переселившихся граждан. В целом Ленобласть отличается качеством предоставляемых новостроек, отметил полпред.

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Напомним, в феврале в течение нескольких дней добровольно ушли в отставку глава Бурятии Вячеслав Наговицын, глава Карелии Александр Худилайнен, губернатор Пермского края Виктор Басаргин, губернатор Новгородской области Сергей Митин и глава Рязанской области Олег Ковалев.

При этом экс-глава Карелии Худилайнен в начале 2016 года получил от президента выговор за провал программы расселения аварийного и ветхого жилья. Ситуация в Карелии с таким жильем до сих пор остается наиболее тяжелой среди всех регионов СЗФО. По словам Николая Цуканова, Карелии предстоит в ближайшие шесть месяцев расселить больше жилья, чем было расселено за предыдущие три года.

В Новгородской области, где также сменился губернатор, программа расселения аварийного жилья завершена уже на 90%. Во всех случаях речь идет об аварийном жилье, выявленном еще до 1 января 2012 года.