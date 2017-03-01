Всеволожск, Ленинградская область, 1 марта, 2017, 15:25 — ИА Регнум. Ленинградская область лидирует в СЗФО по расселению граждан из аварийного жилого фонда. Также 47-й регион демонстрирует эталонное качество предоставленного гражданам нового жилья. Об этом сегодня, 1 марта, в ходе совещания с главами Северо-Западного федерального округа в рамках рабочей поездки в Ленобласть сообщил полномочный представитель президента в СЗФО Николай Цуканов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Lenobl.ru Александр Дрозденко и Николай Цуканов в поселке Невская Дубровка в Ленобласти

В ходе совещания главы регионов поделились опытом реализации программы расселения аварийного жилья, рассказали о проблемах и высказали предложения, позволяющие выполнить оставшийся объем работ до сентября 2017 года.

«Есть аутсайдеры — Псков и Карелия. Чуть-чуть лучше у Вологды. Неплохо Новгород идет, Архангельск неплохо», — обрисовал общую ситуацию в СЗФО Николай Цуканов.

При этом Ленобласть, по его словам, «демонстрирует достаточно хорошие результаты», является одним из «лидеров реализации этой программы».

«Не просто так выбрали этот регион. Тот пример, который мы сегодня увидели, можно считать эталоном. Люди сказали, что ничего не делали в этих квартирах, ремонт достаточно качественный, тепло, уютно, комфортно, претензий нет. Хотелось бы, чтобы во всех городах, там где программа реализовывается, именно такое отношение к людям и было», — отметил полпред по итогам посещения ряда новостроек в поселке Невская Дубровка Всеволожского района, в которые переселяют граждан из аварийного фонда.

По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, еще порядка 28% ветхого жилья (примерно 50−60 тыс. кв метров) от общего объема программы требуется расселить в регионе. Это, как заверил губернатор, планируется сделать до конца текущего года.

Вместе с тем Александр Дрозденко признался, что в Дубровке есть не только положительные примеры расселения граждан.

«Есть дом, по которому до сих пор идут суды. Один подъезд оказался выполнен с нарушением технологии — не был утеплен, была нарушена изоляция кровли, неправильно были сделаны сварочные стыки. В этом году мы приняли решение, что этот подъезд капитально отремонтируют за счет средств бюджета региона. К сожалению, пока шли судебные тяжбы, подрядчик растворился», — рассказал он.

В свою очередь, полпред добавил, что в рейтинге учитываются только аварийные и ветхие дома, признанные таковыми до 1 января 2012 года, их надо расселить до сентября 2017 года. Однако с каждым годом аварийных домов становится всё больше.

Напомним, в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Дубровского городского поселения было переселено 1269 человек из 55 аварийных домов. Для этого введено в эксплуатацию 14 многоквартирных домов. Общий объем финансирования работ составил 749,6 млн рублей.

В целом по Ленобласти начиная с 2013 года необходимо было расселить 933 аварийных дома, в которых проживает около 12 тыс. человек. Для этого предусмотрено финансирование в объеме более 7,5 млрд рублей. Уже расселено 600 аварийных домов, почти 8,5 тысячи человек переехали в новые многоквартирные дома. До конца 2017-го предстоит расселить ещё 4 тысячи человек (60 тысяч кв. метров аварийного жилья).