Москва, 1 марта, 2017, 14:24 — ИА Регнум. К вопросу о пособиях и страховании по безработице нет однозначного подхода, а международный опыт различается, но отсутствие пособий может быть стимулом к более быстрому поиску работы. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 1 марта управляющий партнер Support Partners Константин Борисов, комментируя намерение Минтруда ввести страхование от безработицы и пересмотреть принципы выплаты пособий по безработице.

Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925

«У этого вопроса нет объективного решения — он слишком полемический. С одной стороны, адекватного размера пособия по безработице в Европе платятся именно из налогов частных лиц — так общество становится более справедливым и толерантным в деле распределения доходов», — отметил он.

С другой стороны, европейский принцип социальной справедливости не является основополагающим для других ведущих экономик мира, и это наводит на размышления, полагает эксперт. «В США таких пособий нет, и там царствует рынок, — «если ты хорош — найди себе работу сам», «если ты такой умный — то почему ты такой бедный». В Китае — стране в самой динамичной экономикой в мире сейчас — таких налогов и пособий тоже нет. И это стимулирует людей быстрее суетиться и лучше работать», — рассказал Борисов.

При этом эксперт согласен с Минтруда, что зачастую длительно неработающие люди могут не заниматься поиском работы, одновременно получая пособие, что неправильно. «В дискуссии о пособиях и страховании от безработицы однозначного, объективного ответа нет. Безработный тот, кто-либо низко квалифицирован, либо не хочет работать в принципе. И таких не надо поощрять», — полагает Борисов.

Возможно, Минтруда стоит провести аудит назначения выплат пособий по безработице и серьезно ужесточить критерии их получения, оставив лишь несколько категорий получения пособий, в частности это могли бы быть люди, ищущие работу впервые, подчеркнул он. «Было бы целесообразно, возможно, сохранить пособия для ищущих работу впервые», — указал эксперт.

В Минтруда предлагают вернуться к страховой модели финансирования пособий по безработице. Согласно расчетам ведомства, 1% отчислений из фонда зарплат было бы вполне достаточно, чтобы обеспечивать социальную защиту безработных, рассказал глава Минтруда Максим Топилин в интервью РБК.

Кроме того, Минтруд хочет сократить круг получателей пособия, чтобы ресурсы направлялись «на тех, кто реально ищет работу сразу после ее потери, и ищет максимально быстро», а пособия тем, кто длительно ищет работу или никогда не работал, предлагается отменить. Такая мера помогла бы сэкономить до 40 млрд рублей, за счет которых можно было бы повысить размер пособия, подсчитали в Минтруда. Пособия по безработице в России не менялись с 2009 года, максимальное пособие составляет 4900 рублей.