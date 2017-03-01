Ленинградская область, 1 марта, 2017, 14:10 — ИА Регнум. Ленинградская область оказалась в числе регионов, наиболее привлекательных весной 2017 года для внутреннего туризма. Об этом свидетельствуют данные сервиса поиска отелей RoomGuru.ru.

Выборг, Ленинградская область

В рейтинге, который составлен по данным броней гостиниц, апартаментов и хостелов на период с 1 марта по 31 мая 2017 года, Ленинградская область занимает десятое место по числу броней отелей.

По данным источника, «туристы весной заплатят за проживание в Ленинградской области в среднем 2,8 тысяч рублей в сутки».

В лидирующую десятку самых популярных у туристов регионов России вошли Московская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Татарстан, Калининградская область, Ярославская область, Владимирская область, Иркутская область, Астраханская область и Ленинградская область.

По данным властей Ленобласти, в регионе расположено 750 коллективных средств размещения на 62 тысячи 707 человек и более 1,3 тысяч мест питания. В сфере туризма Ленинградской области работает более 12 тысяч человек.

В новогодние и рождественские праздники 2017 года Ленинградская область приняла 27% россиян, выбравших для себя оздоровительный отдых.