Всеволожск, Ленинградская область, 1 марта, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Программу расселения граждан из аварийного и ветхого жилья планируется продлить. О необходимости такого решения и проблемах на пути исполнения программы говорили сегодня, 1 марта, главы ряда регионов на совещании с полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николаем Цукановым в ходе рабочей поездки полпреда в Ленинградскую область, передает корреспондент ИА REGNUM.

Lenobl.ru Николай Цуканов на совещании в Ленобласти

«Будем просить, чтобы эта программа была пролонгирована за пределы 2018 года. Она крайне важна. Люди ждут эту программу. И понятно, что сами субъекты с этой программой не справятся без поддержки федерального бюджета», — сказал Николай Цуканов после осмотра в поселке Невская Дубровка Всеволожского района домов, в которые расселяют граждан в рамках этой программы.

По словам полпреда, до сентября 2017 года в Северо-Западном федеральном округе должно быть расселено 1 млн 152 тыс. кв. метров непригодного жилья, переселена 71 тыс. человек. По данным Фонда реформирования ЖКХ, по состоянию на 1 февраля в целом по СЗФО расселено 760 тыс. кв метров ветхого и аварийного жилья (66% от планового показателя), что позволило улучшить жилищные условия более 23 тыс. человек.

Расселено пришедшее в ненормативное состояние жилье в Санкт-Петербурге, Калининградской области и Ненецком автономном округе. Практически завершены программы в Новгородской (90%) и Мурманской областях (77%). Самые проблемные регионы — Карелия (46%), а также Псковская (54%) и Архангельская области (55%).

«Сегодня округ занимает только 7-е место среди других федеральных округов по выполнению целевых показателей. За полгода в округе необходимо расселить 34% жилья», — отметил Николай Цуканов.

При этом, добавил полпред, в СЗФО уже после 1 января 2012 года было выявлено еще 4 тыс. 872 аварийных домов общей площадью более 1 млн кв метров. В частности, по словам Цуканова, Карелии предстоит за оставшиеся шесть месяцев расселить больше жилья, чем было расселено за предыдущие три года.

По словам директора департамента городской среды Министерства строительства и ЖКХ Оксаны Демченко, в реестре по СЗФО находится 128 обращений, связанных с качеством предлагаемого жилья. Самая критичная ситуация — в Республике Карелия.

Подводя итог совещания, Николай Цуканов поручил главам регионов подготовить предложения, каким образом пролонгировать программу. Отдельное решение может быть, по его мнению, принято по программам для региональных центров, отдельное — по программам для маленьких муниципалитетов (с поддержкой регионального и федерального бюджетов).

Глава Ленобласти Александр Дрозденко выдвинул ряд предложений по модернизации программы переселения из аварийного фонда. В частности, он предложил привлекать внебюджетные источники и инвесторов, реализовывать программу не только в рамках одного муниципалитета, то есть, позволить переселять людей в другие районы, и т.д.