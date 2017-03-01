Барнаул, 1 марта, 2017, 13:24 — ИА Регнум. Несмотря на ширящуюся сотовую сеть, таксофоны все еще актуальны в Алтайском крае. Об этом сказано в ответе на запрос ИА REGNUM, подготовленном сегодня, 1 марта, пресс-службой Алтайского филиала «Ростелеком».

Светлана Шаповалова Так выглядит таксофон на ул. Островского, 23 в Барнауле

Из официальных данных следует, что только с уличных таксофонов за январь-февраль 2017 года года в Барнауле совершено 967 вызовов общей продолжительностью 2051 минута. Чаще всего пользуются таксофонами, которые стоят около домов по адресам: пр. Ленина, 54 и пл. Победы, 10.

«Бывают случаи, когда у человека в кармане сотовый телефон, но он от волнения в сенсорном экране не может набрать экстренный номер и бежит к таксофону. А может случиться так, что сотовый телефон разрядился, сеть пропала или просто не оказалось с собой», — отметили в пресс-службе компании.

Но как раз с доступом к одному из аппаратов и возникли некоторые проблемы. Так, к примеру, на днях выглядел таксофон, сфотографированный корреспондентом ИА REGNUM на ул. Островского, 23.

Светлана Шаповалова Так выглядит таксофон на ул. Островского, 23 в Барнауле

Эта собственность ПАО «Ростелеком», как выяснилось, находится в рабочем состоянии, что подтверждается ежедневным мониторингом и трафиком, хоть и небольшим.

«С начала года с него зафиксировано шесть вызовов общей продолжительностью 13 минут. Звонки были бесплатные», — отметили в Ростелекоме, предположив, что абоненты звонили в экстренные службы города.

Но если это так, то вопрос обеспечения доступа к оперативной связи становится еще более актуальным. Но у связистов на этот счет тоже имеется пояснение.

«Мы стараемся (и это наша обязанность) очищать таксофоны от загрязнений и снега. Как только коммунальные службы расчищают подход (таксофоны обычно стоят на тротуарах или вблизи), мы чистим от снега сам таксофон. Но, как вы видите на фото, из-за снежной зимы владельцы прилегающих территорий не успевали полностью чистить тротуары, поэтому накопились большие завалы снега. Мы приносим горожанам извинения за временные трудности. В ближайшее время дорожка к таксофону будет восстановлена», — сказано в официальном сообщении «Ростелекома».

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Провести всеобщий субботник таксофонного парка и полную диагностику и чистку таксофонов барнаульцам пообещали весной.

В «Ростелекоме» подчеркивают, что мониторинг исправности и неполадок аппаратов осуществляется ежедневно в режиме online, через единый сервер, к которому подключены все таксофоны. На данный момент из 219 барнаульских таксофонов в городе временно не работают всего 6.

С тем, что таксофоны становятся пережитком прошлого, в «Ростелекоме» не согласны. Их работа поддерживается на государственные средства в рамках двух федеральных проектов: «Единая Таксофонная Карта России» и «Универсальная услуга».

В Барнауле и пригородных поселках действуют 111 уличных и 108 таксофонов, установленных внутри помещений. Большинство аппаратов принимают вызовы по картам СТК (местная) и ЕКС «Микс» (действует на всей территории Сибири) различных номиналов. Сейчас для удобства пользователей связисты постепенно отказываются от платформы СТК на ЕКС «Микс». Пока же по СТК предоставляются выгодные тарифы на звонки по Алтайскому краю (-25%) и России (-10%). Стоимость одной минуты телефонных соединений по карте СТК в пределах Барнаула — 1,69 рубля, в другие населенные пункты в пределах региона — 2,85 рубля.

В рамках федеральной программы «Универсальная услуга» установлен 41 уличный таксофон. Для звонка он принимает единую таксофонную карту универсального обслуживания (номинальная стоимость карты — 50 и 100 рублей), а также карту СТК. «Такие таксофоны можно отличить по красным телефонным аппаратам. С универсального таксофона можно совершать, а также принимать (!) вызовы, так как каждому таксофону присвоен индивидуальный номер. Это социальная услуга. Стоимость 1 минуты разговора в пределах населенного пункта — всего 48 копеек. Звонки по краю здесь дороже, чем по СТК (1 минута расстояния до 100 км — 2,25 рубля, от 100 до 600 км — 3,80 рубля). Звонки в экстренные службы города и на горячие линии компаний с таксофонов не тарифицируются», — пояснили в «Ростелекоме».

Всего с начала 2017 года с таксофонов «Ростелекома» в Барнауле было совершено 32 тысячи вызовов. Общая продолжительность разговоров составила 264 тыс. минут. В основном звонят по картам СТК с таксофонов, расположенных внутри помещений (больницы, гостиницы, исправительные учреждения). Наибольший трафик идет из мест заключения, в которых запрещена мобильная связь. В общем объеме таксофонного трафика звонки из социально значимых учреждений составляют около 80%.

«Таксофоны в режиме ЧС бывают просто незаменимы. Так было во время наводнения в 2014 году, когда, несмотря на серьезное затопление ряда районов края, таксофоны стояли в воде и продолжали работать. В 2010 году во время сильного пожара в с. Николаевка Михайловского района уцелел таксофон у сельсовета — к нему выстраивались очереди, потому что другой связи у людей не было — все сгорело. Так что свою социальную функцию таксофоны продолжают выполнять», — заявили в «Ростелекоме».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Алтайский край постиг сильнейший паводок. Ущерб от него составил впечатляющие 4 миллиарда 856 миллионов рублей. Интенсивное половодье в той или иной степени коснулось около 44 тысяч человек. В зоне поражения наводнения оказались 125 населенных пунктов в 25 районах региона.