Оппозиция и отчет губернатора; «пассажироперевозки: прибыль превыше безопасности»; продукты дорожают; снежный «Армагеддон»; про браки и разводы; «на безводье ‑ и снег — вода»; глава МЧС России летит на Алтай; чечевичное «золото» Алтая: обзор алтайских событий 25-31 января 2016 г

Светлана Шаповалова, , 11:19 — REGNUM

Оппозиция и отчет губернатора

Одним из заметных политических событий прошедший недели стало выступление губернатора Алтайского края Александра Карлина на расширенном заседании Алтайского заксобрания с приглашением министров регионального правительства, представителей муниципалитетов, госорганов и общественности. Глава региона отчитывался о деятельности регионального правительства и социально-экономическом развитии региона в 2016 году.

Полную запись того, что происходило на этом заседании 26 января, опубликовал сайт телекомпании «Катунь-24», который вел прямую трансляцию с этого мероприятия.

«Александр Карлин говорил о промышленности и сельском хозяйстве, поддержке малого бизнеса и инвестиционной деятельности, экономике края, которая «демонстрирует очевидные признаки преодоления кризиса», газификации и ремонте дорог, льготах для ветеранов и поддержке семей, ремонте школ и работе больниц. Он объявил и о планах уже на третью губернаторскую программу по строительству и реконструкции социальных объектов «85 на 85» (85 объектов к 85-летию региона)», — пишет ИА «Амител» 27 января.

Также, по данным информагентства, «Единая Россия» (42 депутата из 67) сразу объявила о поддержке курса губернатора. «Глава парламентских единороссов Сергей Приб в своем коротком выступлении после отчета отметил высокое качество работы администрации и в части бюджетного планирования, и по работе госпрограмм, и по работе сектора АПК. Руководители остальных трех фракций были более многословны, однако в целом довольно позитивно оценили отчет главы региона» — пишет «Амител». В статье также приведено мнение главы фракции ЛДПР Владимира Семенова, который поставил работе краевых чиновников «твердую четверку с плюсом» за то, что «удалось увеличить доходы бюджета, не снижать траты на социалку, обеспечить рост промышленности и сделать выборы 2016 года более прозрачными».

Не осталась без внимания местных властей и статья ИА REGNUM, в которой было высказано предположение о заявке Александра Карлина на новый губернаторский срок. Речь идет словах губернатора, когда он пообещал и после 2019 года (когда срок его губернаторских полномочий заканчивается) продолжить реализацию своей «авторской» региональной программы, в соответствии с которой к юбилеям Алтайского края строят или возводят социальные объекты, количество которых кратно годам со времени образования региона.

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Как следует из сообщения сегодняшнего в «Фейсбуке» (группа «Акулы пера Алтая») начальника департамента информационной политики Алтайского края Андрея Ляпунова, после отчета губернатора края, журналисты обращаются к нему за комментариями.

«Повод — наблюдение Светланы Шаповаловой (алтайский редактор ИА REGNUM — прим. редакции ИА REGNUM ) о том, что Александр Карлин через инициацию программы «85 на 85» фактически объявил о своем выдвижении на следующий срок», — пояснил Андрей Ляпунов, отметив, что губернатор вообще-то уже сам это прокомментировал.

«В декабре в эфире ГТРК «Алтай» вышло интервью губернатора журналистам телерадиокомпании, в котором Ирина Прокофьева задала прямой вопрос об этом. Александр Богданович дал подробный комментарий», — отметил чиновник. Пересказывая суть губернаторского ответа, Андрей Ляпунов отметил следующее: «До начала избирательной кампании еще около двух лет. За этот период надо решить большой круг задач в интересах жителей края. Это проблемы стимулирования экономики региона, укрепления инфраструктуры и поддержки социальной сферы. Край находится сегодня в сложном социально-экономическом контексте, его надо преодолеть и выйти на более устойчивую траекторию развития. Тогда и можно будет о чем-то заявлять», — пересказал Андрей Ляпунов ответ Александра Карлина по поводу губернаторских амбиций.

По его словам, в ходе отчета многие отметили, что губернатор в нем «анализировал ситуацию за период шире чем 2016 год и ставил задачи перед исполнительной властью дальше, чем рамки 2017 года».

Кстати, оппозиция по этому поводу высказывается пока довольно сдержано. О том же самом говорится в очередном видеовыпуске алтайского политтехнолога Константина Лукина и блогера Антона Понкрашева.

«Отчет губернатора стал определенной лакмусовой бумажкой для всех оппозиционных партий. «Справедливая Россия» была в целом — «за», но внесла определенные свои предложения. ЛДПР в целом поддержала отчет губернатора, но с определенными оговорками. А в КПРФ планировали отчет даже бойкотировать, но в итоге ограничились обычным воздержанием от голосования», — отметил Антон Понкрашев. А по словам Константина Лукина, наиболее сильно во время отчета в парламентском центре все-таки выглядела ЛДПР.

«Да, все понимали, что они сразу поддержат отчет губернатора, но при этом они умудрилась высказать достаточно жесткие замечания. Так что ЛДПР-то как раз показали себя оппозиционной партией, в отличие от коммунистов, в первую очередь», — считает политтехнолог. «Метания коммунистов — «мы объявим бойкот», «ой, с нами встретились — хорошо» и в конце — «мы, наверное, воздержимся» — вызвало, на мой взгляд, большое недоумение оппозиции», — отметил Константин Лукин. А Антон Понкрашев считает, что в КПРФ, тем самым, «в очередной раз показали то, как они на самом деле «готовы» оппонировать краевым властям».

Безопасность пассажиров или прибыль?

Число ДТП с участием пассажирского транспорта в Бийске за 2016 год выросло вдвое, — об этом 27 января сообщает «Бийский рабочий».

В статье «БР» напоминает о трагедии в Косихинском районе с большим количеством пострадавших и троими погибшими: в новогодние праздники на трассе столкнулись четыре транспортных средства, в том числе, — один из пассажирских автобусов, совершавших рейс по маршруту «Бийск — Новосибирск».

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В ходе проверки этого происшествия выяснилось, что что сигнал системы ГЛОНАСС, которой был оборудован автобус, прервался. Об этом «БР» рассказал начальник Межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Александр Перепелица. Со ссылкой на сотрудников ГИБДД, он также сообщил, что виновником аварии стал водитель регулярного перевозчика, работающего на маршруте «Бийск — Новосибирск».

«Он совершил непредвиденный маневр, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком, затем с еще одним встречным автобусом, в эту неразбериху попала и легковушка. Сам перевозчик — бийский. Ошибку совершил водитель автобуса: он не учел ни погодных условий, ни того, что было уже темно — ДТП произошло вечером», — Александр Перепелица.

В ближайшее время ведомство, в котором он работает, осуществит внеплановые проверки с целью изучения деятельности регулярного перевозчика.

«Кроме того, с краевой прокуратурой мы намерены проверить и другого перевозчика, работавшего на заказных рейсах. За необеспечение безопасности пассажироперевозок первому грозит административная и уголовная ответственность. Было установлено, что у него отсутствовали договоры на страхование пассажиров междугородних рейсов. Сейчас работа идет совместно со Следственным комитетом. Как минимум будет административный материал на приостановление деятельности перевозчика», — заявил Александр Перепелица. По его словам, эта трагедия вскрыла лишь вершину айсберга тех проблем, которые сегодня царят на рынке пассажироперевозок Бийска. «Причина одна — в погоне за прибылью предприниматели не спешат тратиться на обеспечение безопасности перевозок», — подчеркнул чиновник.

Продукты дорожают

В конце 2016 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Алтайском крае составила 12 721 рубль, что в сравнении аналогичным периодом прошлого года, больше на 801 рубль. Такие данные со ссылкой на Росстат, сообщает «Комсомольская правда».

»Таким образом, фиксированный набор потребительских товаров и услуг в Алтайском крае подорожал на 6,7%. По данным графика, корзина увеличивалась в цене практически каждый месяц, за исключением августа и сентября», — отмечает издание.

Снежный «Армагеддон»

О сложной дорожной обстановке, которую на прошлой неделе спровоцировали снег и метели, писали многие СМИ. Несмотря на предупреждения об ухудшении погоды, десяткам автомобилистов и пассажиров пришлось пережить часы настоящего снежного «Армагеддона». По данным разных ведомств (МВД и МЧС), вызволять из беды пришлось 300−500 человек.

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«В одной из автомобильных пробок оказались три пассажирских автобуса, а общая численность застрявших в заносах людей составила 121 человек. В другом автомобильном заторе были пять автобусов и 168 человек, нуждавшихся в помощи», — информирует 26 января ИА «Банкфакс» со ссылкой на ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

А начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин в эфире программы «Мнение» (ГТРК-Алтай) 30 января заявил, что, в общей сложности, в заносы на дорогах края попали около 500 человек.

«В застрявших автобусах, машинах были и маленькие дети. Когда мы поняли, что ситуация очень тяжелая, мы запросили силы Сибирского спасательного центра для того, чтобы обеспечить спасательные работы на дорогах края», — отметил главный алтайский спасатель.

Сайт ИД «Алтапресс» 27 января приводит историю счастливого спасения из леса мужчины, заблудившегося в снежной мгле между пригородными поселками Силикатный и Южный.

«Выяснилось, что у пострадавшего при себе имелся сотовый телефон и, по его информации, мужчина заблудился в районе детского лагеря «Химик». Спасатели совместно с представителями правоохранительных органов выдвинулись вглубь леса по заснеженной дороге. В это время метель уже закончилась и стал крепчать мороз. Не доезжая до детского учреждения спасатели обнаружили в снегу свежие следы, ведущие от дороги в сторону реки Барнаулка. Сотрудники спасслужбы включили сирену и по сотовому телефону установили связь с пострадавшим. Мужчина представился Виталием и сказал, что сирену слышит, находится около реки, но у него сильно замерзли ноги и руки, самостоятельно идти не может», — пишет «Алтапресс».

Отмечается, что пострадавшего спасатели обнаружили, пройдя 1,5 километра, утопая в сугробах. «Мужчина был крайне измотан, весь в снегу, его одежда была покрыта ледяной коркой. С большим трудом, практически на своих плечах, участники поисковой операции доставили пострадавшего до аварийно-спасательного автомобиля», — говорится в сообщении спасателей. А сотрудники «скорой» отметили, что найденный мужчина был, что называется, «на грани», и помощь ему была оказана в высшей степени своевременно.

Про браки и разводы

Жители Алтайского края в 2016 году реже вступали в брак и подавали на развод, — сообщает 31 января «Аргументы и факты» со ссылкой на Алтайкрайстат. Всего с января по декабрь 2016 года развелось 10 369 семей, что на 293 развода меньше, чем в 2015 году. И почти на 2 тысячи свадеб в прошлом году сыграли меньше, чем годом ранее: 2016 год — 14 456 браков, 2015 — 16 209.

«На безводье ‑ и снег — вода»

О серьезных проблемах с водоснабжением жителей поселка Тамбовский (Каменский район Алтайского края) 26 января сообщает газета «Каменске известия» («КИ») в статье «На безводье ‑ и снег — вода».

В этом небольшом населенном пункте проживают сейчас немногим более девяноста человек. Проблемы с водой начались еще в прошлом году. И хотя в апреле в Тамбовском заработала новая скважина, возобновлению водоснабжения селяне радовались до первых сильных морозов. Оказывается, от скважины до водонапорной башни поверху «бросили» шланг.

«Утеплить его то ли забыли, то ли не захотели. Вот он зимой и стал перемерзать. Народ вопрошает: «Почему сделано абы как? Почему районная власть, в чьей компетенции вопросы водоснабжения населения, даже не поинтересуется, как Тамбовский обходится без воды?». У Натальи Миловановой дети-школьники, хозяйство большое—конь, коровы, свиньи. Воду возят с детьми на лошади из колодца. Но колодцев в поселке, что называется, раз, два и обчелся. Да и расположены они, в основном, в конце огородов. Сейчас к ним не пробраться, особенно пожилым людям», — пишет «КИ».

Местная жительница Галина Пузикова на примере собственного быта показала, как поселке без воды живут. «Вот смотрите, на улице набираем снег и заносим в дом. Полученную воду используем для хозяйственных нужд. Баню истопить—тоже снег в дело идет. Для питья и приготовления пищи—вот две фляги. Приезжает сын из города, загружает их и едет в Толстовский за водичкой. Так и живем», — делится проблемой пенсионерка.

Глава МЧС России летит на Алтай

О предстоящем рабочем визите на Алтай главы МЧС России Владимира Пучкова сообщает 31 января ИА «ПолитСибРу». Со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, информагентство извещает, что визит этот начнется уже завтра, 1 февраля, и что кроме встречи с губернатором, Владимир Пучков проведет в крае совещание комиссии по ЧС, посвященное подготовке к прохождению паводка.

«По прогнозам специалистов, первая волна паводка в крае будет особенно сложной», — отмечает «ПолитСибРу».

Чечевичное «золото» Алтая

Чечевица может принести огромную прибыль Алтайскому краю, — об этом 30 января со ссылкой на аграриев западных и юго-западных районов Алтайского края, сообщают «Вести-Алтай».

"Урожайность этой культуры в Кулундинской степи очень высока. При этом прибыль, получаемая от продажи чечевицы, в 5 раз больше чем от пшеницы. Единственная проблема — это дефицит семян, в том числе элитных. Алтайский НИИ сельского хозяйства не в состоянии обеспечить семенами чечевицы всех желающих», — говорится в новости. По данным «Вестей», сейчас в Алтайском крае чечевицу выращивают хозяйства более 30 районов. В прошлом году получили урожай чечевицы составил 27 тысяч тонн.

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