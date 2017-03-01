Екатеринбург, 1 марта, 2017, 13:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в результате возгорания в подвале жилого дома по улице Бахчиванджи произошло задымление лестничных пролётов и квартир жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе ТУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области Работа спасателей после пожара в Екатеринбурге в доме на ул. Бахчиванджи

В результате спасателям пришлось эвакуировать 30 жильцов дома, причём десять из них были выведены из здания в специальных защитных масках.

По данным пресс-службы ведомства пожар произошёл на площади 15 квадратных метров и был оперативно потушен. В результате сгорели деревянные конструкции, был повреждён электрощит и пол в одной из квартир на первом этаже. К счастью никто из жильцов не пострадал. Также на месте работал автомобиль дымоудаления. На данный момент специалисты устанавливают причины возгорания.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вчера 28 февраля в Екатеринбурге спасателям пришлось эвакуировать из горящего многоквартирного дома 26 человек, причём 11 из них эвакуировали с помощью специальных пожарных лестниц из окон квартир. В результате пожара никто не пострадал.