Москва, 1 марта, 2017, 13:01 — ИА Регнум. Введение страхования от безработицы не будет эффективно ни с точки зрения поддержки безработных, ни с точки зрения бизнеса. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 1 марта 2017 года партнер аудиторско-консалтинговой группы «БДО-Юникон» Денис Тарадов, комментируя намерение Минтруда ввести страхование от безработицы и пересмотреть принцип назначения пособий по безработице.

Бен Шан. Безработные. 1938

По его мнению, такое начинание не привело бы к росту эффективности социальных затрат. «Это ничему бы такому не способствовало, это просто выглядит как дополнительный налог на бизнес, и это просто увеличение налогов — что подоходного, что социального, как ни назови, никакой эффективности это способствовать не будет», — полагает эксперт.

Принципам социальной справедливости это тоже не соответствует, уверен эксперт. «У нас и так есть соцобеспечение, социальные пособия, а проследить за целевым использованием средств, направляемых в фонд страхования по безработице, вряд ли будет возможно», — объяснил Тарадов.

По словам эксперта, предлагаемый Минтрудом принцип — платить пособие по безработице только тем, кто недавно ищет работу, не выдерживает критики. «Это все условные рассуждения — кто ищет, а кто не ищет, и прозрачности там обеспечить, наверное, невозможно. Такие меры не будут эффективными ни с точки зрения поддержки безработных, ни с точки зрения налога на бизнес. Все проиграют от этого и никто не выиграет», — заключил он.

В России в перспективе можно вернуться к страховой модели финансирования пособий по безработице, считает глава Минтруда Максим Топилин. В министерстве труда делали расчеты, согласно которым даже 1% отчислений из фонда зарплат было бы вполне достаточно, чтобы обеспечивать защиту тех, кто потерял работу, рассказал он в интервью РБК.

Кроме того, Минтруд хочет сократить круг получателей пособия, чтобы ресурсы направлялись «на тех, кто реально ищет работу сразу после ее потери, и ищет максимально быстро», а пособия тем, кто длительно ищет работу, предлагается отменить. Такая мера помогла бы сэкономить до 40 млрд рублей, за счет которых можно было бы повысить размер пособия, подсчитали в Минтруда. Пособия по безработице в России не менялись с 2009 года и составляют от 850 до 4900 рублей.