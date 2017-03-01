Бишкек, 1 марта, 2017, 12:22 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Киргизии при финансовой и технической поддержке правительства Японии и Детского фонда ООН провело масштабное исследование, по результатам которого зафиксировано снижение уровня детской смертности в 2016 году в этой среднеазиатской стране на 13%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минздрава сегодня, 1 марта.

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Специалисты посетили 34 родильных и детских отделения Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской и Иссык-Кульской областей, проверив эффективность перинатального ухода, реанимации новорожденных и интегрированного ведения болезней детского возраста, осуществляемых в них.

В ходе проверки эксперты отметили улучшение инфраструктуры этих отделений, их оснащенность лекарствами, а также рост навыков медперсонала по оказанию первичной реанимации новорожденных и помощи при неотложных акушерских ситуациях.

«Все это оказало влияние на улучшение показателей смертности среди матерей, новорожденных и детей. Так, за 2016 год в Баткенской области показатель младенческой смертности снизился с 18% до 15,6%. По Ошской области показатель материнской смертности упал с 36,6% до 32,8%, показатель младенческой смертности — с 9,4% до 8,1%, показатель перинатальной смертности — с 15,4% до 13,5%. В Джалал-Абадской области материнская смертность снизилась с 45,9% до 24,1%, младенческая смертность — с 17,1% до 15,6%», — уточнили в медицинском ведомстве.

Тем не менее, подчеркнули в Минздраве, наряду с положительными изменениями, в некоторых больницах Киргизии существует рост показателей материнской и детской смертности — по причине отсутствия необходимого для обеспечения должного ухода за новорожденными оборудования, нехватки родильных комнат и врачей-неонатологов.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным ЮНИСЕФ, в Киргизской Республике смертность детей в возрасте до пяти лет упала с 65 смертей на 1000 живорожденных в 1990 году до 21 в 2015 году. Ежегодное снижение этого показателя составляет 4,5%.

Отметим, что ранее правительство Японии выделило Министерству здравоохранения Киргизии и Детскому фонду ООН $2,5 млн (144,9 млн рублей по текущему курсу) на реализацию Проекта по продвижению мира через улучшение здоровья матери и ребенка.