Ташкент, 1 марта, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Урожай зерновых культур в Узбекистане в 2016 году составил 8,264 миллиона тонн, что на 1,1% больше по сравнению с урожаем 2015 года, сообщает Государственный комитет по статистике Узбекистана.

Василий Максимов. Залом ржи. 1903

Вместе с этим, по данным ведомства, валовой сбор зерноколосовых культур в 2016 году снизился на 0,2% по сравнению с 2015 годом — до 7,194 миллиона тонн, в том числе производство пшеницы — до 6,941 миллиона тонн (минус 0,4%).

«Доля фермерских хозяйств в производстве зерна в 2016 году увеличилась до 85,5% против 85,1%, доля сельскохозяйственных предприятий снизилась до 2,1% с 2,3%. Остальная часть собранного урожая приходится на домовые и подсобные хозяйства», говорится в сообщении.

Также сообщается, что посевные площади под зерновые культуры в 2016 году увеличились на 1% — до 1,689 миллиона гектаров, из которых под пшеницу было отведено 1,45 миллиона гектаров (плюс 0,5%).

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Узбекистан сокращает посевные площади хлопка для целях увеличения посевов продовольственных культур.

В 2010—2014 годах в стране разбили новые сады на площади почти 50 тысяч гектаров.