Москва, 1 марта, 2017, 11:44 — ИА Регнум. В Киеве очевидно забыли, что в Донбассе сосредоточено большое число ведущих предприятий, на которых держится экономика не только региона. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Василий Бакшеев. Завод. 1935

«Перебои в работе или остановка промышленных гигантов будет означать крах промышленности и огромные проблемы прежде всего на Украине. В отличие от Киева эти предприятия могут переориентировать свою деятельность на Россию, и на Украине промышленности не останется совсем», — рассуждает парламентарий.

«Здравомыслящие люди в ЛНР и ДНР это прекрасно понимают, в отличие от киевских руководителей, не способных видеть дальше собственных амбиций и обид», — говорит депутат.

Все попытки режима Петра Порошенко говорить с Донбассом на языке войны и блокады преступны и бесперспективны, отметил Железняк. «Единственный для Киева способ выйти из затянувшегося кризиса — отказаться от насилия и реализовать свои обязательства по Минским соглашениям», — заключил он.

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Власти Донецкой и Луганской народных республик ввели внешнее управление на всех работающих на их территории предприятиях, находящихся под украинской юрисдикцией. Решение вступило в силу с полуночи 1 марта, когда истёк срок ультиматума, который выдвинули власти ДНР и ЛНР украинской стороне.