Москва, 1 марта, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Во вторник, 28 февраля, в Перовском суде Москвы состоялось второе заседание по иску Русфонда к родственникам певицы Жанны Фриске. Об этом сообщают Вести.Ru.

Еженедельный журнал Жизнь и суд, СПб, №12, март 1916 года

«Судья предложил семье Жанны в двухнедельный срок внести на депозит суда 21 633 214 рублей, — говорится в сообщении. — Это — так называемые обеспечительные меры на время тяжбы. В противном случае суд может наложить арест на имущество певицы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля Перовский суд Москвы привлек в качестве ответчиков по делу о собранных на лечение певицы Жанны Фриске средствах родителей и сына артистки. Несовершеннолетний сын Фриске привлечен в лице его законного представителя — Дмитрия Шепелева.

Иск в суд по поводу собранных в 2014 году средств на лечение артистки подал «Русфонд». По его данным, на счет Фриске из фонда поступило более 25 млн рублей, тогда как отчитались родственники артистки лишь за 4,12 млн.

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