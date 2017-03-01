Санкт-Петербург, 1 марта, 2017, 11:34 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге с парламентской трибуны призвали к досрочным выборам губернатора. Эту мысль на фоне возобновившихся слухов о возможной отставке Георгия Полтавченко озвучил депутат от «Партии роста» Максим Резник, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Георгий Полтавченко

«Раньше или позже это должно прозвучать: с моей точки зрения очевидно, что городу нужны досрочные губернаторские выборы, в которых бы могли участвовать все фракции Законодательного собрания при фактической отмене муниципального фильтра», — сказал Резник.

Он заметил, что ему «не очень понятен формат правительства» Санкт-Петербурга и периодичность его работы, особенно в условиях, когда открыто оно заседает примерно раз в месяц, основные же вопросы решаются на заседаниях так называемого «малого правительства», куда не зовут никого из наблюдателей.

«Такой формат работы «правительства молчалиных» для Петербурга совершенно негодный даже с точки зрения здравого смысла. Отдавать полномочия такому правительству просто опасно для жизни, я считаю», — добавил парламентарий.

Он напомнил о непопулярных решениях, которые Смольный принял в последнее время либо с помощью парламентского большинства, либо невзирая на мнение парламента: согласие с передачей Цирка на Фонтанке в ведение Росгосцирка, повышение предельной платы за детские сады в два раза, рост тарифов на общественный транспорт, решение о передаче Исаакиевского собора в руки Русской православной церкви.

«Недопустимо, когда парламент идет на поводу у исполнительной власти, с учетом ее непрофессионализма. Мы имеем дело с тем, когда гораздо более компетентный парламент имеет минимум полномочий, а абсолютно некомпетентное правительство, за редким исключением, имеет массу полномочий», — добавил депутат.

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Напомним, Георгий Полтавченко избран на пятилетний срок в сентябре 2014 года. Ранее он неоднократно заявлял о своем желании доработать на посту губернатора до окончания полномочий и призывал не верить слухам о его отставке. Новая волна таких слухов поднялась после недавних сообщений федеральных СМИ о том, что Полтавченко не согласовал с президентом свое решение о передаче Исаакиевского собора в руки РПЦ.